Los candidatos a la Presidencia de CyL dedican la jornada de reflexión a pasar tiempo con familia y amigos

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León dedican esta jornada de reflexión a pasar tiempo con su familia y amigos después de una intensa campaña electoral cuyo colofón tendrá lugar este domingo con las elecciones a las Cortes de la Comunidad, la segunda vez que se celebran en solitario y que centra el foco político de todo el país.

En concreto, el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca, donde ha paseado y desayunado con su familia en la capital y después ha compartido una comida con amigos en un pueblo.

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, también ha decidido disfrutar de esta jornada con familiares y amigos, con los que ha paseado por los márgenes del Duero en Soria.

Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, también ha optado por vivir un día tranquilo en León con un paseo por el barrio Húmedo de la capital. Ya por la tarde, prevé asistir al partido de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha decidido dedicar la jornada a pasar un día "tranquilo", a "tomar el aire" y relajarse en compañía de su familia para coger fuerzas de cara a la jornada electoral.

Por otro lado, el candidato de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha optado por dar un paseo, ir al cine en sesión vespertina y, posteriormente, comer con su familia e ir a hacer la compra, actividades de un sábado normal para él en el que quiere "descansar".

Asimismo, el cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, también dedica tiempo a la familia para "reencontrarse" con hijos y nietos. "Estoy deseando verlos, ya que hace más de un mes que no les doy un achuchón y lo estoy echando de menos", ha afirmado Pascual.

Del mismo modo, el candidato de la coalición En Común, Juan Gascón, pasa el día con su hija pequeña que cumple años. Primero ha ido al mercado agro-ecológico de Palencia, por la mañana, para comprar productos para sus platos favoritos (lasaña y brownie), y después continuará un día tranquilo con la familia.

Finalmente, el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, dedica la jornada a su hijo de tres años, si bien también ha participado durante la mañana en la Marcha por la Escuela Pública impulsada por la Plataforma Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita en Valladolid bajo el lema 'Elige bien. Matricúlate en la pública'.