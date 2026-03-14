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Los candidatos a la Presidencia de CyL dedican esta jornada a pasar tiempo con su familia tras la campaña

Tras semanas de actos y mitines, los principales aspirantes al liderazgo regional aprovechan la jornada previa a las elecciones para reencontrarse con seres queridos, relajarse en sus localidades y preparar fuerzas ante el inminente desenlace en Castilla y León

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Los aspirantes al gobierno de Castilla y León optaron por compartir la jornada de reflexión con sus familiares y allegados, realizando actividades personales y distanciándose de los actos públicos tras una campaña electoral intensa que ha situado a la región en el centro de interés nacional. De acuerdo con Europa Press, esta jornada previa a la votación a las Cortes de Castilla y León marcó un tiempo de pausa en el que los candidatos reanudaron la vida privada antes del desenlace electoral del domingo.

Según detalló Europa Press, Alfonso Fernández Mañueco, representante del Partido Popular y candidato a la reelección, eligió Salamanca para pasar el día. La mañana la compartió con su familia durante un desayuno en la capital salmantina, y posteriormente se reunió con amigos en una comida celebrada en un pueblo de la provincia. Esta elección de actividades personales respondió al deseo de desconectarse del ambiente político tras semanas de mitines y encuentros públicos.

El candidato socialista, Carlos Martínez, organizó su día en Soria, donde paseó junto a familiares y amigos por las márgenes del río Duero. Este tiempo en un entorno natural le permitió también reunirse con allegados tras el periodo electoral. Europa Press detalló que tanto Mañueco como Martínez apostaron por el contacto con el entorno local y la familia, buscando descanso y cercanía.

Por su parte, Carlos Pollán, representante de Vox, eligió la capital leonesa para dedicar el sábado a actividades familiares. Según publicó Europa Press, Pollán programó un paseo por el barrio Húmedo junto a su hijo y su nieto y esperaba que su madre, de 91 años, pudiera sumarse si las condiciones se lo permitían. La jornada también incluyó la asistencia al partido de fútbol entre la Cultural Leonesa y el Racing de Santander. Durante la campaña, Pollán estuvo acompañado en varias ocasiones por Santiago Abascal, presidente nacional de Vox.

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, también optó por un enfoque familiar y relajado en su localidad. Europa Press precisó que su objetivo era recobrar energías mediante la convivencia con sus seres cercanos y con actividades al aire libre. Así, Gallego apostó por la tranquilidad como forma de preparación antes de la inminente cita electoral.

Ángel Ceña, quien encabeza la candidatura de Soria ¡YA!, pasó la jornada con un paseo largo por el monte Valonsadero, de la mano de su familia. Este tiempo lejos de las obligaciones públicas le sirvió para descansar tras las exigencias de la campaña, según consignó el medio Europa Press.

El representante de Por Ávila, Pedro Pascual, manifestó su deseo de reencontrarse con sus hijos y nietos durante esta jornada. Europa Press recogió las declaraciones de Pascual, quien afirmó: “Estoy deseando verlos, ya que hace más de un mes que no les doy un achuchón y lo estoy echando de menos”. El reencuentro con su familia se convirtió así en el centro de su día de reflexión, tras un periodo marcado por la actividad política constante.

Juan Gascón, candidato de la coalición En Común, dispuso dedicar el día entero a su hija pequeña, quien celebraba su cumpleaños. Según la información de Europa Press, Gascón acudió por la mañana al mercado agro-ecológico de Palencia para comprar ingredientes y elaborar los platos preferidos de su hija, como lasaña y brownie. Posteriormente, destinó el resto del sábado para seguir compartiendo momentos tranquilos en familia.

Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos, explicó a Europa Press que dedicaría el día a su hijo de tres años, con quien pretendía pasar un día “muy entretenido, divertido e intenso”, ya que la campaña le había impedido compartir tiempo con él. A pesar de ello, Llamas inició la jornada con su participación en la Marcha por la Escuela Pública impulsada por la Plataforma MEPLyG (Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita) en Valladolid, bajo el lema “Elige bien. Matricúlate en la pública”.

Europa Press explicó que estas actividades, elegidas por los diferentes candidatos, evidencian la diversidad en la manera en que cada uno gestiona la pausa electoral, enfocándose en el reencuentro familiar, el descanso y las actividades personales en sus localidades de origen o residencia. El proceso electoral de Castilla y León, la segunda ocasión reciente en que se celebran estos comicios de forma independiente en la comunidad, mantiene la atención nacional sobre los resultados que se definirán en las urnas.

Las jornadas previas han estado marcadas por la multiplicidad de actos políticos, debates públicos y recorridos por la región. Con la proximidad de la elección, los principales aspirantes han priorizado su entorno afectivo como forma de recuperación física y emocional de la agenda de campaña, según consignó Europa Press. El ambiente de tranquilidad elegido por los candidatos contrasta con el clima de alta expectación política que se vive en la comunidad, a la espera de los resultados que definirán la composición del próximo gobierno regional.

La jornada de reflexión se presenta como una pausa después de semanas intensas, donde los protagonistas han dejado de lado la confrontación política para compartir tiempo en sus lugares de referencia, en muchos casos con familiares a los que no habían podido ver en el último mes, de acuerdo a lo detallado por Europa Press. Las actividades, variadas y adaptadas a la realidad y preferencias de cada candidato, se orientaron a fortalecer lazos familiares antes del retorno a la esfera pública en la jornada electoral.

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