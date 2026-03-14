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La abogada de la familia de Francisca Cadenas pide prisión provisional para los dos detenidos por su muerte

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La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado este sábado que va a pedir al juez prisión provisional para los dos detenidos presuntamente relacionados con la muerte de esta vecina de Hornachos desaparecida en mayo de 2017.

"Yo, como acusación particular, lo que voy a interesar es el ingreso en prisión provisional de los dos, puesto que lo que tenemos a día de hoy son unos restos que han aparecido en una casa", ha señalado Guerrero a su llegada este sábado al Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros, donde los detenidos han pasado a disposición judicial.

Según ha dicho, en esta fase procesal, le "parecería muy prematuro el no pensar que puedan entrar los dos en prisión provisional, ha considerado la abogada de la familia, quien ha aludido a que puede existir un riesgo de fuga "evidente", así como de destrucción de pruebas.

Los dos hermanos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas han llegado al juzgado de Villafranca sobre las 12,30 horas de este sábado en un coche escoltado por la Guardia Civil que ha entrado directamente por el garaje de los juzgados, bajo una gran presencial política y entre gritos de "asesinos" del centenar de personas que se han congregados en los alrededores.

La declaración ante el juez de los dos detenidos viene precedida de la confesión ante la Guardia Civil del menor de los dos hermanos, quien este pasado viernes admitió ser el autor del crimen de Francisca Cadenas, y exculpó a su hermano mayor, también detenido, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

Tras prestar declaración, será el juez del Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros el que deberá decidir si envía a prisión provisional a los dos detenidos, o a uno de ellos, o los deja en libertad con cargos.

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