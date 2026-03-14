Decretada la prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

El titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros ha decretado este sábado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, desaparecida en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017.

Las diligencias previas se siguen en el Tribunal de Instancia por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Los dos hermanos investigados, vecinos de Hornachos, sólo han contestado a las preguntas de sus abogados y la declaración ha durado en torno a una hora, tras lo que el juez ha decretado la prisión provisional para ambos, a pesar de que uno de ellos confesó este pasado viernes ser el autor del crimen, y exculpó a su hermano.

Además, el juez ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones antes de comenzar con las declaraciones.

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.