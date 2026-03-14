Espana agencias

Decretada la prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Guardar

El titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros ha decretado este sábado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, desaparecida en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017.

Las diligencias previas se siguen en el Tribunal de Instancia por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Los dos hermanos investigados, vecinos de Hornachos, sólo han contestado a las preguntas de sus abogados y la declaración ha durado en torno a una hora, tras lo que el juez ha decretado la prisión provisional para ambos, a pesar de que uno de ellos confesó este pasado viernes ser el autor del crimen, y exculpó a su hermano.

Además, el juez ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones antes de comenzar con las declaraciones.

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El general de brigada José Ramón Collazo Mazaira tomará posesión como jefe de la BRICAN XVI este viernes en Gran Canaria

Las instalaciones de la Base "General Alemán Ramírez" acogen este 13 de marzo la ceremonia de traspaso de mando en la BRICAN XVI, bajo la presencia de altas autoridades civiles y mandos del Ejército de Tierra en Canarias

El general de brigada José

PP C-LM supedita su congreso al escenario electoral en España: "Génova decide, primero lo electoral, luego lo orgánico"

Mientras la dirección nacional del partido prioriza definir postulaciones para los próximos comicios, la formación castellano-manchega descarta por ahora celebrar su asamblea, manteniendo el respaldo a Paco Núñez como principal referente regional ante un posible adelanto en España

PP C-LM supedita su congreso

CCOO convoca protestas el día 13 para pedir a la Junta que cumpla lo pactado en Sanidad antes de las elecciones

El sindicato exige al gobierno regional medidas inmediatas para mejorar la atención sanitaria, como la aprobación urgente del decreto de abono de los sábados, nuevas condiciones laborales y avances en listas de espera y recursos humanos antes de los comicios

Infobae

El dispositivo electoral movilizará a 30.682 personas y habilitará 2.910 locales para constituir 4.470 mesas

El dispositivo electoral movilizará a

Belarra critica que el Gobierno esté "tomando bando" en el conflicto en Oriente Próximo y le reclama "medidas concretas"

Durante una protesta en Madrid, la líder de Podemos exigió que España abandone la OTAN, expulse al ejército estadounidense de sus bases y tome medidas económicas urgentes para evitar que la población soporte las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo

Belarra critica que el Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido e Irlanda refuerzan

Reino Unido e Irlanda refuerzan su cooperación militar ante las “amenazas comunes”: colaborarán en seguridad marítima o ciberdefensa

El programa de misiles ‘Deep Precision Strike’ que están desarrollando Alemania y Reino Unido: alcance de 2.000 km y fijado para 2030

1.500 policías y guardias civiles exigen mejoras salariales y reconocer su trabajo como “de alto riesgo” en una protesta en Madrid

Un repartidor detenido en Alicante por robar más de 180 cartas de Pokémon y Magic

El tratado de Gibraltar entre España y Reino Unido que quitará la verja: cooperación policial, espacio Schengen y sin entrar en su soberanía

ECONOMÍA

Qué casillas tienes que completar

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”