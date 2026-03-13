ERC, Junts, Compromís y Podemos se unen para modificar las reglas del Congreso y facilitar la creación de grupo propio

La propuesta planteada por Esquerra Republicana (ERC), Junts, Compromís, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) busca rebajar los requisitos necesarios para la constitución de grupos parlamentarios propios en el Congreso, con el objetivo de que el reglamento refleje de manera más fiel la diversidad política representada en las urnas. Esta iniciativa pretende actualizar las reglas vigentes desde 1982 y se centra en una modificación concreta: reducir los porcentajes requeridos tanto en votos a nivel nacional como por circunscripción para que las formaciones políticas más pequeñas puedan disponer de su propio grupo en la Cámara Baja.

Según reportó Europa Press, los diputados de las mencionadas formaciones registraron una proposición de reforma que modifica el artículo 23 del Reglamento, el cual actualmente exige un mínimo de 15 escaños o más de cinco diputados combinados con un 5% de los votos en todo el país, o el 15% de apoyo en todas las provincias donde se presenta la candidatura. Los promotores de la reforma proponen reducir este umbral al 3% de los votos a nivel nacional y al 10% en las circunscripciones en que compiten, según detalló el medio Europa Press.

En el texto registrado, los impulsores de la reforma manifiestan que la constitución y régimen de los grupos parlamentarios incide de manera directa en cuestiones clave como la capacidad de iniciativa, la presencia en los órganos de decisión de la Cámara, el tiempo de intervención en los debates y el desempeño de las funciones de control. Estos elementos resultan fundamentales para que el mandato representativo se desarrolle en condiciones efectivas. Así, según consignó Europa Press, quienes respaldan la iniciativa consideran que los actuales requisitos, en determinadas circunstancias, pueden generar rigideces difíciles de justificar en función de la pluralidad que expresan las urnas en los procesos electorales.

Uno de los principales objetivos de la reforma es permitir que la participación política y el pluralismo tengan un reflejo proporcional en el funcionamiento interno del Congreso. Los grupos firmantes llevan tiempo reclamando cambios normativos para favorecer un marco normativo más coherente con la realidad política y facilitar una integración más equitativa de fuerzas minoritarias en la vida parlamentaria, afirmó Europa Press.

De acuerdo a este medio, al inicio de cada legislatura suele presentarse el problema de que los partidos pequeños no logran sumar suficientes diputados o porcentajes de voto para formar grupo parlamentario propio bajo la normativa vigente. En estas circunstancias, los partidos con mayor representación han optado por prestar puntualmente algunos de sus diputados para que los partidos minoritarios puedan constituir un grupo propio. Esta práctica, aunque extendida, depende siempre de la aprobación final de la Mesa del Congreso y de las mayorías existentes en ese órgano.

Europa Press indicó que en la legislatura actual tanto ERC como Junts no alcanzaron el umbral necesario bajo el Reglamento de 1982, circunstancia que llevaron a ambos a recurrir a la cesión temporal de diputados otorgada por el PSOE y Sumar. En particular, cuatro representantes del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) colaboraron con Junts, mientras que dos diputados de En Comú se sumaron temporalmente a Esquerra, lo que permitió que ambas formaciones constituyeran grupo propio tras la validación de la Mesa, controlada por la mayoría de PSOE y Sumar luego de sus acuerdos con los partidos independentistas. Tras obtenerse ese visto bueno, los diputados prestados regresaron a sus formaciones originales.

El medio Europa Press detalló que la obtención de grupo parlamentario propio comporta diversos beneficios. Estas ventajas abarcan presencia garantizada en todos los debates, al menos un escaño en cada comisión parlamentaria, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como la capacidad de formular una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Además, el estatus de grupo propio permite acceder a mayores subvenciones públicas y recibir ayudas económicas adicionales, incluida la relacionada con el 'mailing' electoral.

La reforma presentada por ERC, Junts, Compromís, Podemos y BNG se limita a un único artículo del reglamento, con lo que busca una modificación muy acotada pero de peso para el pluralismo parlamentario. Los impulsores sostienen en su texto, recogido por Europa Press, que se trata de actualizar un marco normativo que data de 1982 y que ha quedado desajustado respecto al mapa político contemporáneo, donde la fragmentación y la presencia de minorías cobran cada vez mayor relevancia.

Entre las motivaciones del cambio se encuentra la voluntad de evitar dependencias de pactos circunstanciales entre grandes y pequeños partidos para formar grupos, lo que, según remarcan en el documento divulgado por Europa Press, afecta la autonomía y visibilidad política de los representantes de las minorías. Además, la reforma pretende afianzar la transparencia y legitimidad en la composición interna del Congreso, permitiendo que cada partido o coalición con respaldo electoral suficiente disponga de herramientas efectivas para desempeñar su labor parlamentaria.

La discusión sobre el acceso a grupo propio y la revisión de los porcentajes requeridos se ha mantenido como tema de debate recurrente en el contexto legislativo, según analizaron los firmantes de la proposición legislativa publicada por Europa Press. Este debate cobra especial vigencia en momentos en que la composición de la Cámara es más diversa y fragmentada, lo que, a juicio de quienes firman la propuesta, exige una respuesta normativa alineada con los nuevos equilibrios políticos surgidos tras los comicios generales.