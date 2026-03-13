Espana agencias

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga)

El jurado popular ha declarado este viernes por unamimidad culpable de los delitos de asesinato y de malos tratos habituales al hombre acusado de acabar con la vida de su exnovia Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, que recibió varias cuchilladas, y de supuestamente maltratarla durante la relación.

Así lo han informado fuentes judiciales a Europa Press, tras leerse el veredicto del Tribunal popular, que acoge de esta forma las tesis de las acusaciones, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, frente a las de la defensa, que apuntaba al homicidio.

El ministerio fiscal y la acusación particular, dirigida por el letrado Guillermo Smerdou, solicitaban inicialmente una condena de 28 años de prisión por estos dos delitos, cometidos ambos en el ámbito de la violencia de género.

Este juicio comenzó el pasado lunes y el acusado en su declaración se reconoció culpable, pero aseguró que la muerte de la mujer, que presentaba 16 puñaladas, se produjo en un forcejeo durante una pelea en la que ella tuvo el cuchillo "en todo momento" y admitió que tenían "una relación tóxica", pero negó que la maltratara.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

