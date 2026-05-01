Cinco personas heridas, una grave, en una colisión entre dos coches en Carranque (Toledo)

Madrid, 2 abr (EFE).- Cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión entre dos vehículos ocurrida este viernes en el kilómetro dos de la carretera CM-4008, a su paso por Carranque (Toledo), informó el 112 de Castilla-La Mancha.

Una mujer de 26 años fue la herida de mayor gravedad y tuvo que ser trasladada en una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) al Hospital Universitario de Toledo, mientras que el resto de heridos son un hombre de 42 años y tres mujeres de 20, 33 y 35 años, de los que no trascendieron más datos.

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En las labores de auxilio participaron agentes de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una UVI Móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y efectivos de los Bomberos de Illescas, que excarcelaron a dos de los heridos.EFE