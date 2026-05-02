Este sábado, chubascos más intensos en la mitad norte y temperaturas máximas a la baja

Madrid, 2 may (EFE).- El paso de un sistema de bajas presiones dejará este sábado inestabilidad en la mayor parte de la península, con chubascos que serán más intensos en la mitad norte, acompañados de tormentas y ocasionalmente de granizo, especialmente por la tarde. Temperaturas máximas en descenso.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo, en Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos, así como en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León y nordeste de Castilla-La Mancha.

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La situación de inestabilidad dejará, en gran parte de la península, predominio de cielos nubosos o cubiertos, que tenderán a abrirse con claros por el oeste al final del día.

Aunque se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio, serán poco probables en el cuadrante suroeste y, en general, de forma débil y ocasional en el resto de la mitad sur y en Cataluña.

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Los chubascos serán más intensos en la mitad norte, que irán acompañados de tormenta y, ocasionalmente de granizo, especialmente por la tarde.

Se espera que alcancen intensidades fuertes en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos. Posibles nevadas débiles en cumbres del Pirineo.

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En Baleares habrá abundante nubosidad de tipo alto pero no se esperan precipitaciones, y en Canarias predominará el cielo poco nuboso o con intervalos.

Bancos de niebla matinales en regiones de montaña, Galicia y prelitorales mediterráneos.

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Las temperaturas máximas descenderán en la península excepto en el Ampurdán y puntos del este y sureste peninsular, con pocos cambio o algunos ascensos. Pocos cambios también en los archipiélagos.

Valores mínimos con aumentos en el centro y sur de la vertiente atlántica y, en general, sin cambios en el resto.

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El viento soplará de componentes este y sur en el Mediterráneo y mitad este peninsular; moderado en Baleares, litorales del sureste, Ampurdán, Ibérica, este de la meseta Sur, Ebro y Cantábrico oriental, donde se prevén rachas muy fuertes.

Predominio de viento de componente sur rolando a oeste en el resto de la península, también con intervalos moderados en el sistema Central, meseta norte y litorales de Galicia y Huelva. Alisio de flojo a moderado en Canarias.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- GALICIA: Cielos nubosos y cubiertos con abundante nubosidad de evolución. Posibilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas. Lluvias y chubascos, que serán más probables, frecuentes e intensos durante las horas centrales y sin descartar que vayan acompañados de alguna tormenta ocasional.

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Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso, que será menos acusado en el litoral. Los vientos soplarán flojos y moderados, con predominio de la componente oeste, salvo en el litoral occidental donde, por la mañana, predominará la componente norte.

- ASTURIAS: Cielos nubosos y cubiertos con abundante nubosidad de evolución. Posibilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en la Cordillera. Lluvias y chubascos con tormenta, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y serán más frecuentes e intensas durante las horas centrales.

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Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Los vientos serán flojos variables, con predominio de la componente oeste.

- CANTABRIA: Cielos nubosos y cubiertos con abundante nubosidad de evolución. Posibilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas. Chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Los vientos serán flojos variables con predominio de la componente sur en el interior.

- PAÍS VASCO: Cielos nubosos y cubiertos con abundante nubosidad de evolución. Posibilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas. Chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo a partir de media mañana.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso, que será menos acusado en el litoral. Los vientos soplarán flojos y moderados variables, con predominio de la componente sur en el interior, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el extremo oriental de Guipúzcoa.

- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso con chubascos y a veces con tormenta, que serán más generalizados en el norte y este, donde localmente pueden ser fuertes. Bancos de niebla en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y las máximas en descenso. Viento de componente sur en el este y del suroeste al oeste, en el resto, flojo a moderado, con probables rachas fuertes o muy fuertes.

- NAVARRA: Cielos nubosos y cubiertos con abundante nubosidad de evolución. Posibilidad de nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la mitad norte.

Chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y serán más frecuentes e intensas a partir de media mañana. Las precipitaciones serán localmente persistentes en la vertiente cantábrica y en las zonas de montaña del extremo occidental.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos y moderados de sur y sureste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica y en zonas altas del Pirineo.

- LA RIOJA: Nuboso con chubascos, a veces con tormenta, que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas sin cambios y la máximas en descenso. Viento del sureste, a veces variable, moderado, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes.

- ARAGÓN: Cielo nuboso a muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles y aisladas en el tercio norte la primera mitad del día; a partir de la tarde chubascos moderados en Pirineos y Cinco Villas, ocasionalmente acompañados de tormenta, y puntualmente fuertes.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en descenso, que será ligero en el tercio sur. El viento soplará de flojo a moderado del sur y sureste, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en el valle del Ebro y Cinco Villas.

- CATALUÑA: Cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso en el litoral y prelitoral por la tarde. Hay probabilidad de precipitaciones débiles en el centro y sur de Tarragona de madrugada y en el Pirineo y puntos colindantes en cualquier momento del día.

Las temperaturas mínimas en ascenso en la cara norte del Pirineo y sin cambios en el resto; las máximas en descenso, salvo en los extremos nordeste y sur, donde no se esperan cambios. Viento flojo de componente este en el centro y sur y de componente sur en el tercio norte.

- EXTREMADURA: Intervalos de nubes y nubosos, sin descartar precipitaciones dispersas, que serán más probables en el norte y este. Las temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en ligero descenso. El viento del suroeste al oeste, flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: Cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados y posibles tormentas aisladas, que serán más dispersos en la segunda mitad del día, cuando tenderá a intervalos nubosos. No se descarta que a partir de la tarde puedan ser fuertes y con tormenta en el extremo sureste.

Temperaturas mínimas sin cambios en la sierra y en ascenso en el resto, y máximas en descenso generalizado. El viento soplará de flojo a moderado de componente sur.

- CASTILLA-LA MANCHA: Cielos nubosos o cubiertos con chubascos, que pueden ir con tormentas ocasionales, que serán localmente fuertes y con granizo en la Ibérica y la Alcarria, y más dispersos en el sur. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en zonas altas de la mitad oriental.

Las temperaturas mínimas en aumento en la mitad occidental y con pocos cambios en la oriental; las máximas en descenso. El viento será de flojo a moderado de componente sur.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso, con precipitaciones débiles y aisladas, que en la primera mitad del día afectarán a zonas litorales y en la segunda al interior.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso en Castellón y sin cambios en el resto; las máximas en descenso en el sur de Alicante y mitad norte, y con cambios ligeros en el resto. El viento será flojo de componente este.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles ocasionales. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero descenso o sin cambios. Los vientos serán flojos de componente este.

- ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos, aumentando a cielo cubierto. Brumas y algún banco de niebla matinal. Las temperaturas con pocos cambios y el viento entre flojo y moderado del este y sureste.

- ANDALUCÍA: Cielos nubosos con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales. Nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea, sin descartar brumas.

Las temperaturas mínimas en ascenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto y las máximas en descenso o sin cambios. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde. Levante moderado en el litoral almeriense y en el Estrecho, ocasionalmente fuerte.

- CANARIAS: Predominio de los cielos poco nubosos, salvo por intervalos de nubosidad alta, con crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas de la provincia occidental y algunos intervalos de bajas en las vertientes norte.

Las temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en costas del sureste. El viento soplará flojo del noreste, que será mas intenso en la provincia oriental. EFE