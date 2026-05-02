Espana agencias

Independiente del Valle vence a Católica con triplete de Pata y sigue imparable en Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 1 may (EFE).- El Independiente del Valle venció este viernes por 3-2 a Universidad Católica, con un triplete del extremo izquierdo Emerson Pata, en la apertura de la duodécima fecha de la Liga Pro ecuatoriana, y se mantiene imparable en el torneo.

El cuadro del Valle tuvo un arranque indescifrable para la defensa católica, que fue superada por los goles de Pata a los 3, 8 y 16 minutos, con los que su equipo consolidó el liderato con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, la propia Universidad Católica.

PUBLICIDAD

El 'Trencito Azul', que descontó con anotaciones de Emiliano Clavijo y Marcos Sevillano, sufrió su segunda derrota consecutiva, pues en la fecha pasada cayó por 1-0 ante el colista, Manta.

Entretanto, Libertad se reencontró con el triunfo al imponerse por 3-2 sobre Aucas, tras siete fechas sin ganar, gracias a los goles de Anthony Chere, Jawer Guisamano y Gabriel Cortéz.

PUBLICIDAD

Con este resultado, el cuadro lojano se ubicó duodécimo en la tabla con 13 puntos, mientras que Aucas quedó tercero con 19 unidades, a la espera del partido de Barcelona, que también suma 19 puntos.

La duodécima fecha continuará este sábado con los encuentros Deportivo Cuenca-Técnico Universitario, Liga Deportiva Universitaria de Quito-Guayaquil City y Barcelona-Manta.

rm/cbs/laa

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

79-93. Los Pistons remontan 24 puntos en Orlando y fuerzan el séptimo partido

Infobae

'Checo': Muy contento con mi vuelta en la 'cuali', pero por desgracia sólo tuve un intento

Infobae

Cinco personas heridas, una grave, en una colisión entre dos coches en Carranque (Toledo)

Infobae

Colapinto: Estoy contento con el resultado de hoy, nos llevó un tiempo entender el coche

Infobae

Muere una persona aplastada por una máquina de maíz en Miñóns (A Coruña)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

ECONOMÍA

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16