Abascal defiende en Miranda que hay delincuentes "que debe estar encerrados de por vida" y afea "falsos lutos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este viernes en Miranda de Ebro (Burgos) que existen delincuentes que "no son reinsertables" y que, por tanto, "deben ser encerrados de por vida", al tiempo que ha criticado los que considera "falsos lutos" de los políticos tras crímenes como el ocurrido el pasado martes en la localidad burgalesa.

Abascal, en un acto de campaña celebrado en el municipio que hoy cumple su tercer día de luto oficial en memoria de las tres víctimas, ha asegurado que los gobiernos del PP y del PSOE llevan "más de cuatro décadas legislando a favor de criminales" y "en contra de las víctimas", al tiempo que ha lamentado que el sistema penal actual esté "al servicio del delincuente", un punto en el que ha afirmado que Miranda de Ebro sufre las consecuencias de estas políticas penales al haber permitido que un criminal "estuviera en la calle pudiendo volver a delinquir".

El dirigente de Vox ha insistido en que un criminal que "secuestra a una niña para abusar de ella", en referencia a una sentencia anterior del detenido, "no merece ver la luz del sol el resto de sus días" y ha apostado por endurecer las leyes hasta que se produzca una "condena a perpetuidad" para personas que no se pueden reinsertar.

"Hay gente que merece ser encerrada de por vida porque ha asesinado, ha violado o ha destruido la inocencia de niños pequeños", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado el "luto falsario" de los políticos que, a su juicio, aprueban políticas que suponen la excarcelación de "violadores, asesinos, narcotraficantes y terroristas" y ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez hable de odio con la intención de "censurar a los ciudadanos" e impedir que se denuncien estas situaciones.

Finalmente, el presidente de Vox ha avanzado que su formación está dispuesta a realizar reformas constitucionales si es necesario para "proteger a la gente honrada" y endurecer las leyes penales.