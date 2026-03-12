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Los detenidos por desaparición de Francisca Cadenas, a la espera de disposición judicial

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Mérida, 12 mar (EFE).- Los dos hermanos detenidos ayer por la desaparición en 2017 de su vecina Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz), han pasado la noche en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra, donde fueron trasladados de madrugada, y están a la espera de pasar a disposición judicial.

En declaraciones la Cadena Cope, el abogado de los dos hermanos, ha explicado que en el día de hoy seguirán las diligencias policiales y ha eludido pronunciarse sobre las palabras del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que anoche señaló que los restos óseos hallados en la vivienda de estos dos hermanos y vecinos de Francisca, eran "compatibles" con la desaparición.

Según Duarte, habrá que esperar los análisis de estos restos y cree que "hay que ser más prudentes" porque además todavía no se ha levantado el secreto del sumario y por eso "hay que tener mucha contención". EFE

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