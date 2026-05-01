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Fallece Gabi Ben Modo, mito del balonmano gallego

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Pontevedra, 1 may (EFE).- Gabi Ben Modo, expivote del Teucro y uno de los mitos del balonmano gallego, falleció este viernes, 1 de mayo, después de varios años luchando contra un cáncer.

“La Federación Gallega de Balonmano llora hoy la pérdida de Gabi Ben Modo, un auténtico icono de nuestro deporte y una de las figuras más grandes que ha dado el balonmano”, señaló el ente presidido por Bruno López en redes sociales.

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Nacido en Malabo (Guinea Ecuatorial), Ben Modo residió y compitió en Galicia durante toda su trayectoria deportiva. Ben Modo jugó en el Teucro desde 1990 a 1997. Con el equipo pontevedrés, logró el cuarto puesto en la liga Asobal 1994-95 y disputó la Copa EHF. Además, defendió las camisetas de Chapela y Academia Octavio.

El funeral se oficiará el lunes, 4 de mayo, a las 20:30 horas en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. EFE

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dmg/ism

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EFE

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