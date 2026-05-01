Espana agencias

El Venecia regresa a la Serie A

Guardar

Roma, 1 may (EFE).- El Venecia certificó este viernes su ascenso matemático a la Serie A tras empatar contra el Spezia (2-2) y regresa así a la máxima categoría del fútbol italiano tras un año de ausencia.

A falta de una jornada, el conjunto veneciano, dirigido por el italiano Giovanni Stroppa, aseguró su presencia en la primera división del ‘calcio’ tras una temporada en la que el acierto de cara a puerta y un final de curso sólido resultaron determinantes para el objetivo liguero.

PUBLICIDAD

El combinado véneto, que se mantuvo en lo alto de la clasificación durante la mayor parte del campeonato, logró imponer su regularidad en el tramo final, con dos meses y medio invicto y venciendo los partidos contra sus rivales directos.

El equipo de la ciudad de los canales suma esta temporada, con un partido aún por jugar, 75 goles a favor y 30 en contra, con 23 victorias, diez empates y cuatro derrotas.

PUBLICIDAD

El regreso del Venecia a la élite supone un impulso importante en su proyecto tanto en lo deportivo como en lo institucional, con el fin de tratar de asentarse de forma sostenida entre los principales equipos del fútbol italiano.

El Venecia, uno de los clubes históricos del fútbol italiano, ha mantenido una trayectoria irregular en la Serie A, donde acumula 13 temporadas a lo largo de su historia.

Su etapa más destacada se remonta a finales de los años 30 y comienzos de los 40, periodo en el que conquistó la Copa Italia 1941 y alcanzó su mejor clasificación liguera con un tercer puesto en la temporada 1941-42.

Tras décadas de altibajos y prolongadas ausencias, el club regresó a la élite en la campaña 2021-2022 después de casi 20 años, y volvió a lograr el ascenso en junio de 2024, sin lograr asegurar la permanencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los abogados de la Flotilla piden información a Israel sobre el paradero de Abukeshek

Infobae

Junts pide reducir la "presión fiscal" sobre trabajadores y empresas

Infobae

Del Rey se mantiene segundo en Turquía, a un golpe del líder, el italiano De Leo

Infobae

Sinner minimiza a Fils y jugará su primera final en Madrid

Infobae

Sean Astin, conocido por 'El señor de los anillos', se suma a la Comic-Con de Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia en este país

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia en este país

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16