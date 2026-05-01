Espana agencias

Sean Astin, conocido por 'El señor de los anillos', se suma a la Comic-Con de Málaga

Guardar

Málaga, 1 may (EFE).- El actor, director y productor estadounidense Sean Astin, conocido por interpretar al leal hobbit Sam en la trilogía de 'El señor de los anillos', es uno de los invitados especiales a la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en la ciudad andaluza.

"Recibir a Sean Astin, quien dio vida a Sam, es abrir las puertas de nuestra edición a uno de los pilares de 'El señor de los anillos', ha informado la organización del evento a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

El actor se hizo popular gracias a su papel en la trilogía de Peter Jackson por su interpretación de Samsagar Gamyi, compañero fiel de Frodo Bolsón, que "le valió el reconocimiento de crítica y público" y convirtió a Sam en "uno de los personajes más queridos del universo de la fantasía", destaca la web de la San Diego Comic-Con Málaga.

No obstante, la historia de Astin comenzó mucho antes ya que debutó en el cine con solo 13 años como Mikey en 'Los Goonies', y después ha tenido papeles en películas como 'Rudy', donde protagonizó una historia inspiradora, o títulos como 'Memphis Belle', 'Operación: soldados de juguete' y 'El hombre de California'.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años se ha movido entre cine, televisión y doblaje, y ha puesto voz a personajes en proyectos de animación y videojuegos.

Además de su trabajo como actor, Astin también ha desarrollado proyectos como director y productor e, incluso, llegó a recibir una nominación al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court'.

Sean Astin se suma así a otras personalidades como el actor estadounidense Michael Rooker, conocido entre otros trabajos por su papel de Merle Dixon en la serie 'The walking dead'; del guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, y del dibujante John Romita Jr..EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España y Brasil denuncian el secuestro de dos de sus ciudadanos por Israel

Infobae

Los abogados de la Flotilla piden información a Israel sobre el paradero de Abukeshek

Infobae

Junts pide reducir la "presión fiscal" sobre trabajadores y empresas

Infobae

Del Rey se mantiene segundo en Turquía, a un golpe del líder, el italiano De Leo

Infobae

Sinner minimiza a Fils y jugará su primera final en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia en este país

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia en este país

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16