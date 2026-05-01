Sean Astin, conocido por 'El señor de los anillos', se suma a la Comic-Con de Málaga

Málaga, 1 may (EFE).- El actor, director y productor estadounidense Sean Astin, conocido por interpretar al leal hobbit Sam en la trilogía de 'El señor de los anillos', es uno de los invitados especiales a la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en la ciudad andaluza.

"Recibir a Sean Astin, quien dio vida a Sam, es abrir las puertas de nuestra edición a uno de los pilares de 'El señor de los anillos', ha informado la organización del evento a través de las redes sociales.

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El actor se hizo popular gracias a su papel en la trilogía de Peter Jackson por su interpretación de Samsagar Gamyi, compañero fiel de Frodo Bolsón, que "le valió el reconocimiento de crítica y público" y convirtió a Sam en "uno de los personajes más queridos del universo de la fantasía", destaca la web de la San Diego Comic-Con Málaga.

No obstante, la historia de Astin comenzó mucho antes ya que debutó en el cine con solo 13 años como Mikey en 'Los Goonies', y después ha tenido papeles en películas como 'Rudy', donde protagonizó una historia inspiradora, o títulos como 'Memphis Belle', 'Operación: soldados de juguete' y 'El hombre de California'.

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A lo largo de los años se ha movido entre cine, televisión y doblaje, y ha puesto voz a personajes en proyectos de animación y videojuegos.

Además de su trabajo como actor, Astin también ha desarrollado proyectos como director y productor e, incluso, llegó a recibir una nominación al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court'.

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Sean Astin se suma así a otras personalidades como el actor estadounidense Michael Rooker, conocido entre otros trabajos por su papel de Merle Dixon en la serie 'The walking dead'; del guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, y del dibujante John Romita Jr..EFE