10-26. España abre la Copa del Mundo con un plácido triunfo ante Japón

Redacción deportes, 1 may (EFE).- La selección española abrió este viernes su andadura en la Copa del Mundo 2026 con un triunfo plácido ante la modesta Japón (10-26), en la primera jornada del Grupo A de la División 1, que se disputa en Rotterdam (Países Bajos).

La vigente campeona olímpica dejó claro desde el inicio que no daría opción a la sorpresa. Un contundente parcial de 1-7 en el primer cuarto encarriló un encuentro que permitió al combinado nacional estrenar su casillero en esta fase preliminar, en la que está en juego el acceso a la Superfinal de Sídney, la gran cita internacional del verano en ausencia de Mundial y Europeo.

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España, que defiende el título de la División 1 -aunque la Copa del Mundo la ostenta Grecia-, cumplió con solvencia ante el rival más asequible del grupo. Solo el segundo parcial, que concluyó en empate (4-4), ofreció algo de equilibrio en un duelo que tuvo como grandes protagonistas a Paula Camus, autora de cinco goles, y a Martina Terré, decisiva bajo palos con doce paradas.

Los dos últimos periodos (2-8 y 3-7) ampliaron aún más la diferencia hasta fijar el definitivo 10-26. El triunfo supone además un impulso anímico para el combinado nacional, que venía de romper en el Europeo del pasado febrero una histórica racha de podios consecutivos que se prolongaba desde los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres últimos Mundiales y los cuatro últimos Europeos.

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España afrontará ahora un exigente fin de semana ante Estados Unidos (sábado, 15:45 CET) y la vigente subcampeona de Europa, Hungría (domingo, 15:45 CET), a priori los rivales por las dos plazas para acceder a la liguilla de ganadores de la segunda fase y obtener el billete a la Superfinal del 22 al 26 de julio. EFE

avm/jl

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