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El alemán Zimmermann luce con honor el maillot de campeón nacional

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- El campeón de Alemania Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) se ha impuesto por velocidad en un reducido esprint en la 63 edición de la Eschborn-Frankfurt disputada a través de 211,5 kms, en la que batió a los británicos Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) y Ben Tulett (Visma).

En una emocionante llegada, Zimmermann (Augsburg, 28 años) lució con orgullo el maillot de campeón nacional alzando los brazos con un alarde de velocidad con un tiempo de 4h.59.34, a una media de 42,3 km/hora, mismo registro que Pidcock, Tulett, Pello Bilbao (Bahrain), Ion Izagirre (Cofidis) y Adriá Pericas (UAE), los españoles protagonistas en la escapada definitiva por la victoria.

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La clásica alemana que cierra la primavera se animó de inicio con la iniciativa aventurera de 5 hombres, los franceses Gachignard y Leroux, el alemán Rutsch, el lituano Mikutis y el checo Kopecky. El pelotón los mantuvo a raya hasta que fulminó sus ilusiones a 50 km de meta.

Antes de las últimas dificultades del recorrido se lanzó a la ofensiva el campeón belga Tim Wellens (UAE) junto a su compatriota Emiel Vestrynge (Alpecin) en el segundo ascenso a Mammolshain (2.2 km al 7.8%), pero Tulett y Baudin sofocaron un incendio que parecía inminente.

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Se movió Pello Bilbao, también el gran favorito Tom Pidcock, hasta que quedaron en vanguardia 20 hombres. Junto al español y el británico se marcharon Adriá Pericas, Ion Izagirre y Tesfatsion. Artillería pesada a 26 km de meta y ante la parte más amable del recorrido. La clásica estaba destinada al esprint.

Poco antes el orden de la carrera sufrió convulsiones con un ciclista aficionado circulando justo delante del grupo líder, y después un peatón y un perro suelto también cruzaron la carretera. Emoción en el último tramo con el pelotón acercándose a 20 segundos de la escapada, y a la mitad a 5 de la última línea.

Una llegada por velocidad no era interesante para todos. De ahí el cambio de ritmo dentro de los 2 últimos kilómetros del danés Michael Valgren y el lanzamiento lejano del esprint por parte de Pello Bilbao. Ambos nada pudieron hacer cuando se desató la tormenta definitiva.

Zimmermann se hizo con la victoria, la quinta como profesional, haciendo honor al maillot tricolor de campeón nacional. Sucedió en el palmarés al australiano Michael Matthews, ganador en 2025. EFE

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EFE

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