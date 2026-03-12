Inspección afloró 122.000 empleos irregulares y detectó 47.000 falsos autónomos en 2025

Madrid, 12 mar (EFE).- La Inspección de Trabajo realizó más de 1,2 millones de actuaciones en 2025 con las que, entre otros datos, afloraron más de 122.000 empleos irregulares y se detectaron más de 47.000 falsos autónomos.

Según los datos facilitados este jueves por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 2025 la Inspección de Trabajo realizó más de 281.000 visitas y gracias a sus actuaciones más de 1 millón de trabajadores se vieron "afectados positivamente" con la recuperación, por ejemplo, de 51 millones en salarios no abonados.

Durante el acto por el 120ª aniversario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Díaz ha señalado que las 1,2 millones de actuaciones de 2025 suponen un incremento del 27 % frente a 2020 con un total de 577.000 empleos aflorados desde ese año y 895.000 contratos temporales convertidos en indefinidos.

También ha destacado que este año el organismo terminará con 2.700 efectivos, lo que supone un incremento del 35 % en 5 años.

Díaz ha puesto en valor la tarea de la Inspección como "agente modernizador" de las relaciones laborales en España y ha resaltado el buen hacer de sus trabajadores. EFE