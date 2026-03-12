Espana agencias

Garriga acusa al Gobierno de gastar dinero en "chorradas" como el feminismo y propone una "gran rebaja fiscal"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado hoy al Gobierno de gastar dinero en "chorradas" como el feminismo en lugar de crear un verdadero "escudo social" para los españoles en este momento en el que están subiendo los precios por efecto del conflicto en Oriente Medio. En este contexto, ha propuesto una gran rebaja fiscal pero ha rechazado reunirse con el Gobierno por entender que es "corrupto" y que acabará en los tribunales.

El dirigente de Vox ha realizado estas declaraciones en una entrevista en 'La mirada crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha reprochado al Ejecutivo que no haya bajado ya el IVA, los impuestos a los hidrocarburos o la factura de la luz.

Sin embargo, ha dicho, el Gobierno está aumentando el gasto en "chorradas" como en los "ministerios de feminismo, en dinero a países extranjeros mediante agencias de cooperación internacional", cuando ahora debería estar generando un "verdadero escudo social".

En su opinión, ahora es el momento de "grandes rebajas fiscales, de protección a las clases medias y populares, y sobre todo de trasladar un mensaje de calma no solo a los mercados sino a los españoles".

Al ser preguntado por qué votaron en contra del escudo social que llevó el Gobierno al Parlamento, Garriga alegó que ese escudo era una "estafa" porque incluía protección para los inquiokupas y ellos no tienen intención de "blanquear" a un gobierno que "debería estar ya convocando elecciones".

"Ellos presentan un falso escudo social, pero detrás hay privilegios, hay protección a delincuentes, hay regularizaciones masivas y hay todo lo que por desgracia nos tiene acostumbrado este Gobierno", ha exclamado al tiempo que ha advertido de que ellos van a ser "implacables" a diferencia del PP.

ESPERAN QUE SÁNCHEZ ACABE ANTE UN JUZGADO

En cuanto a la decisión de no hablar con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para abordar medidas que palien la inflación que se va a derivar de la subida de los precios del crudo por la guerra en Oriente Medio, ha precisado que su partido no va a coger el teléfono al Gobierno ni va a tener ninguna reunión.

En este contexto, ha advertido de que el "máximo contacto" que quieren tener con el Ejecutivo es en la sesión de control al Gobierno, en sede parlamentaria. Además, espera que "más pronto que tarde sea declarando el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros en un juzgado".

En su opinión, el PSOE no es un partido político, sino una "organización criminal, una mafia que se ha dedicado a colocar a compañeros de partido, a queridas, que se ha dedicado a robar el dinero de los españoles, a generar muertes" como se ha visto recientemente, según ha dicho, "con los accidentes ferroviarios".

También ha recordado que el Ejecutivo ha generado un apagón que nunca antes se había visto sin aclarar los motivos y ha condenado al empobrecimiento a las clases medias: "estamos ante la mayor calamidad que han sufrido los españoles en los últimos tiempos, y por tanto nosotros con este Gobierno no tenemos nada absolutamente que hablar".

Por ello exige también al PP que haga una oposición "fontal" y presente una moción de censura". De hecho, defiende la moción que presentó Vox en su momento por considerar que aquello fue muy "revelador" ya que, según él, se han cumplido todas las cosas que dijo Vox como los niveles de inseguridad, el empobrecimiento generalizado, la dificultad de acceso a la vivienda o la situación del campo.

EuropaPress

