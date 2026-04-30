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Galicia activa protocolo ante la sospecha de muerte por meningitis de una niña de 11 años

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Ourense, 30 abr (EFE).- La Consellería de Sanidad gallega ha activado el protocolo vigente ante la "sospecha de infección meningocócica invasora", así como ha citado a los contactos estrechos de una menor de 11 años fallecida en Orense para adoptar las medidas profilácticas correspondientes.

Los contactos estrechos -104-, todos identificados ya, están citados en la tarde de este viernes y durante el día de mañana para recibir la quimioprofilaxis recomendada por los protocolos de actuación, según ha señalado en un comunicado la Consellería.

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Este organismo ha precisado que además de los contactos estrechos familiares y sanitarios, esta búsqueda se ha extendido durante los últimos diez días a su ámbito educativo y social.

La Consellería, que ha trasladado su pesar por el fallecimiento de la menor, ha avanzado su decisión de ampliar las pautas de vacunación frente a esta patología de tal forma que desde este mismo mes de mayo será la primera comunidad en administrar a los niños de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de meningitis.

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De este modo, todos los niños que acudan al centro de salud a la revisión de los doce años recibirán ya la nueva dosis frente al meningococo B, una vacuna que estaba contemplada en el calendario de inmunización a los dos y cuatro meses, junto a la dosis de recuerdo al cumplir un año. EFE

lrt/am/oli

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