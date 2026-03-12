El Gobierno impulsa contratos públicos más medioambientales y energéticamente sostenibles

Madrid, 12 mar (EFE).- Una nueva herramienta que se presenta este jueves ayudará a las Administraciones públicas a tramitar contrataciones fijando criterios medioambientales y de sostenibilidad energética con los que elaborar licitaciones de cualquier producto, desde alimentos, energía o transporte.

El llamado Catálogo de prescripciones técnicas ecológicas, al que ha tenido acceso EFE, ha sido elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Esta guía exhaustiva, que incluye pautas de reducción de emisiones y de huella de carbono, buscará asimismo dar un mayor peso al uso de materiales con un alto componente de reciclaje, dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático, incluidos los relacionados con una alimentación sostenible y saludable.

El ámbito de aplicación del catálogo incluirá al conjunto de organismos y entidades del sector público, como la Seguridad Social.

Ese instrumento, que pretende dar cumplimiento al mandato legal previsto en el artículo 31 de la Ley de Cambio climático y Transición energética, establece distintas categorías de bienes, obras y servicios.

Entre ellas figura la ficha destinada a la alimentación y servicios de restauración. Ahí se incluyen prescripciones técnicas para medioambientalizar los pliegos procurando alimentos más respetuosos con el medioambiente, el medio rural y de comercio justo así como fomentar cadenas cortas de suministro o productos de temporada, entre otros.

La ficha relativa a iluminación interior de edificios establece criterios medioambientales y de sostenibilidad energética que aspiran a reducir el consumo eléctrico; a que los elementos de iluminación sean mejores medioambientalmente y a aumentar la vida útil de los productos.

En la dedicada al alumbrado público exterior y semáforos, los criterios ambientales persiguen reducir el consumo eléctrico o la durabilidad y reparabilidad de los productos, entre otros.

Otra de esas categorías aporta pautas para los aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el sector de la asistencia sanitaria, que busca, por ejemplo, adquirir equipos energéticamente eficientes y de bajo consumo.

También se proporcionan criterios para los calefactores a base de agua, con prescripciones ideadas para adquirir aparatos de alta eficiencia energética y se incluyen otras fichas destinadas a diseño, construcción y gestión de edificios de oficina así como de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras.

Con la de electricidad se busca aumentar el consumo de fuentes de energía renovable.

El resto de fichas establecen criterios dirigidos a equipos de impresión, eventos, grifería sanitaria, inodoros y urinarios de descarga, mobiliario y paneles murales, ordenadores y monitores, papel para copias y papel gráfico, aplicación y uso, productos textiles, productos y servicios de jardinería, productos y servicios de limpieza, sistemas combinados de calor y electricidad, sistemas de climatización y Transporte. EFE