Alcaraz, Swiatek y Rybakina se meten en cuartos de Indian Wells; Djokovic eliminado

Washington, 11 mar (EFE).- Carlos Alcaraz, Iga Swiatek y Elena Rybakina se clasificaron este miércoles para los cuartos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), en una jornada marcada por la eliminación de Novak Djokovic a manos de Jack Draper en un duelo dramático.

Alcaraz, número uno del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter al noruego Casper Ruud (n.13) por 6-1 y 7-6(2), en la decimoquinta victoria de este 2026 para el murciano, que sigue invicto (15-0) y con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

El de El Palmar ganó sus primeros 24 puntos con el primer saque -hasta su quinto juego del segundo set- y no concedió ni una sola bola de 'break' en todo el partido.

En cuartos de final, Alcaraz se medirá al británico Cameron Norrie (n.29), que este miércoles se deshizo con solvencia del australiano Rinky Hijikata (n.112) por 6-4 y 6-2. Alcaraz y Norrie se han enfrentado ocho veces, con un 5-3 favorable al murciano, aunque el británico se ha llevado tres de sus últimos cinco duelos.

El otro duelo de cuartos de final que se definió este miércoles en Indian Wells enfrentará al británico Jack Draper (n.14) y al ruso Daniil Medvedev (n.11).

Draper, vigente campeón, doblegó al serbio Novak Djokovic (n.3), por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en 2 horas y 35 partidos de un partido extenuante. Medvedev, por su lado, se deshizo del estadounidense Alex Michelsen (n.44) por 6-2 y 6-4.

La polaca, número 2 del mundo y dos veces campeona en Indian Wells (2022 y 2024), aún no ha cedido un solo set en lo que va de torneo. Este miércoles se impuso a la checa Karolina Muchova (n.13) por 6-2 y 6-0 en 1 hora y 17 minutos.

Swiatek se medirá en cuartos de final a la Elina Svitolina (n.9); la ucraniana pasó de ronda por el abandono de su rival, la checa Katerina Siniakova (n.44) cuando el marcador reflejaba un 6-1 y 1-1 en favor de Svitolina.

También pasaron a cuartos de final la kazaja Elena Rybakina (n.3) y la estadounidense Jessica Pegula (n.5), que se enfrentarán este jueves por un puesto en las semifinales.

Rybakina se deshizo de Sonay Kartal (n.54) por 6-4 y 4-3, momento en el que la británica se retiró por lesión; mientras que Pegula derrotó a la suiza Belinda Bencic (n.12), con la que había perdido en sus cuatro enfrentamientos previos, por 6-3 y 7-6(5).

Este jueves se disputarán todos los cuartos de final; el viernes se jugarán las semifinales femeninas y el sábado las masculinas, antes de las dos finales del domingo. EFE

