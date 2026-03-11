Espana agencias

Yolanda Díaz plantea "medidas escalonadas" para afrontar los efectos de la guerra de Irán

Valladolid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adelantado que el Gobierno tomará "medidas escalonadas" para hacer frente a los efectos que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tienen en la economía española.

Díaz ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad absoluta" a la ciudadanía y ha incidido en que el Ejecutivo va a gestionar esta crisis como las anteriores, "tomando y modulando distintas medidas", según ha explicado en declaraciones a los periodistas en Valladolid, en un acto de campaña electoral.

La ministra también ha criticado la propuesta de los empresarios de dejar el IVA de los productos de la compra al 0% y ha recordado que cuando bajaron los impuestos a algún producto alimenticio "lo único que hizo fue ensanchar los beneficios de las grandes multinacionales de la distribución en España".

En su opinión, la gestión de esta crisis "va de tomar medidas quirúrgicas", algo en lo que ya están especializados en Moncloa y "controlar los márgenes de beneficios de los que nunca habla el Partido Popular ni las empresas en este país".

Por todo ello, ha pedido a las empresas que "aporten y arrimen el hombro en una situación que es muy grave como consecuencia de la guerra ilegal de Trump" y ha recordado a los empresarios que "tienen que saber que el Gobierno de España se ha puesto de su lado siempre, igual que de la gente trabajadora".

"Lo que le pido a las patronales de la distribución en España es que se comprometan con su país y puedan tomar acuerdos colectivos entre ellos para fijar precios, aquilatar los precios y, desde luego, no aprovechar las crisis para enriquecerse todavía más", ha reclamado.

Preguntada por la presentación de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Díaz ha afirmado que "todos los escenarios son viables", pero el Gobierno "está volcado en la gestión de esta crisis" y trabaja desde la semana pasada todos los sectores productivos.

La ministra ha recordado que el Gobierno fue capaz de salir de la crisis económica derivada de la covid y que lo hizo con medidas contrapuestas a las que utilizó el PP durante la crisis económica y financiera de 2008, con "bajadas salariales, recortes de derechos y empobrecimiento masivo".

"Lo que hicimos fue todo lo contrario: desplegar un escudo laboral sin precedentes, con un costo fiscal muy elevado, pero muy importante, que hizo que España en tan solo 15 meses recuperase toda la actividad productiva de nuestro país", ha reivindicado Díaz.

La vicepresidenta ha añadido que estas decisiones son las que han llevado a que España tenga en estos momentos un récord de ocupación con "22,4 millones de personas trabajando" y que España sea "la economía de la OCDE que crece al 2,8%".

"No sé lo que puede pasar, todos los equipos técnicos, desde luego el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España, estamos siguiendo minuto a minuto los impactos económicos de esta guerra, que aprovecho para decir que es una guerra criminal, ilegítima y que vulnera el derecho internacional", ha zanjado. EFE

