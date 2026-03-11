Espana agencias

Vox asegura que el posible pacto con el PP en Aragón está aún "en el aire"

Zaragoza, 11 mar (EFE).- El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tachado este miércoles de "muy incipiente" un posible acuerdo con el PP para la investidura como presidente de Aragón de Jorge Azcón y ha afirmado que hace falta "trabajar más y mejor" y que "está todo en el aire".

Así lo ha indicado tras la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura a la presidencia de Aragón.

Un encuentro "muy cordial y correcto", según Nolasco, en el que ha traslado la voluntad de Vox de alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, condicionado a un "cambio de rumbo urgente" en las políticas de las populares, que sea "detallado y específico" y que incluya políticas y plazos de ejecución concretos. "Para Vox las políticas van siempre antes que los sillones", ha remarcado.

En ese aspecto, ha insistido en que Vox no se conforma "ni con generalidades ni con futuribles ni con promesas a largo plazo" en unas negociaciones que ha calificado de "discretas", en las que no ha habido ningún pacto, ni tácito ni formal, de retrasar los acuerdos por las citas electorales.

"Estas cosas -ha apostillado- llevan su tiempo", porque requiere acordar políticas concretas y después, en función del acuerdo, Vox decidirá si es mejor entrar en el gobierno o si se queda en la oposición si hay garantías suficientes de que esas políticas se van a cumplir. "Está todo en el aire", ha insistido Nolasco. EFE

