PNV aconseja al Gobierno "hilar fino" para aprobar su plan por la guerra de Irán y echa en falta "medidas que no están"

El debate sobre la crisis generada por el conflicto en Irán ha suscitado preocupación sobre los efectos que el encarecimiento de la electricidad puede tener en las industrias electrointensivas de Euskadi y en las familias que dependen de ellas. Esta inquietud subraya la necesidad de medidas concretas para amortiguar el impacto en sectores estratégicos de la economía vasca. Sobre esta base, tal como recogió Europa Press, el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, recomendó al Gobierno central "hilar fino" en la preparación del próximo decreto ley destinado a mitigar la crisis originada por la guerra en Irán y advirtió acerca de la ausencia de actuaciones claves en los borradores compartidos hasta ahora.

Europa Press detalló que, durante una entrevista en Radio Euskadi, Esteban señaló la existencia de elementos fundamentales para Euskadi que no aparecen en los redactados preparados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Puso en primer plano el desafío añadido que implica gestionar este contexto sin contar con presupuestos aprobados para 2026. Según sus palabras, “un Gobierno sin presupuestos es una dificultad añadida”, aunque consideró posible recabar apoyos parlamentarios siempre que las propuestas sean “lógicas” y estén orientadas al mantenimiento del empleo, al impulso de la industria y al respaldo social. Insistió en la importancia de ajustar los planteamientos ante la prolongación de la crisis internacional, considerando que un 2026 sin novedades podría acarrear complicaciones económicas mayores.

Según informó Europa Press, Esteban explicó que el Ejecutivo estatal ha iniciado una ronda de contactos con las formaciones parlamentarias para solicitar aportaciones sobre las medidas a tomar. Señaló que el PNV ya ha recibido borradores, donde identificó importantes lagunas: “Hay cosas que no contemplan y creo que tienen que contemplar”. Indicó que su partido trasladará sus propias recomendaciones para abordar específicamente los problemas detectados en Euskadi, en particular el encarecimiento de la electricidad frente a otros países europeos, con un coste local más del doble que en Alemania o Francia.

El dirigente jeltzale insistió en que, de no tomar medidas adecuadas y urgentes, numerosas industrias podrían ver comprometida su viabilidad y muchas familias resultarían afectadas. Propuso implementar medidas temporales, de cinco o seis meses, sujetas a posteriores revisiones según la evolución del conflicto y sus consecuencias económicas. Al referirse a las dificultades derivadas de la ausencia de presupuestos, matizó que, aunque se pueden encontrar soluciones, no contar con cuentas públicas incrementa las complicaciones para la tramitación de nuevas iniciativas.

Esteban manifestó que las propuestas gubernamentales recibirán apoyo parlamentario sólo si se centran realmente en la protección del tejido industrial y social y no incorporan elementos ajenos al objetivo principal. Advirtió sobre el riesgo de aprovechar la coyuntura para introducir medidas desconectadas del conflicto en Irán, lo cual, a su juicio, podría perjudicar la viabilidad del plan ante el Parlamento. “Hay que hilar fino”, reiteró, anticipando que las agrupaciones políticas observarán con atención los contenidos del decreto para verificar su adecuación al contexto actual.

Europa Press consignó que, desde la óptica del PNV, la actuación del presidente Pedro Sánchez también ha resultado tardía en lo que respecta a su comparecencia pública para exponer la posición del Gobierno ante la guerra en Irán. Según Aitor Esteban, el presidente ha demorado “mucho” en comparecer ante el Congreso, señalando que “al Parlamento sí que tenía que haber ido y tenía que haber ido ya”. Sostuvo que, aunque las posturas del Ejecutivo puedan estar justificadas, resulta imprescindible explicarlas ante los representantes democráticos para garantizar la transparencia y el debate político en torno a la gestión de la crisis.

En relación a la política internacional, Esteban abordó los efectos de la intervención estadounidense en el conflicto, mostrando discrepancias con el ex presidente Donald Trump. Según publicó Europa Press, Esteban criticó que Trump actúe “sin consultar a los supuestos aliados, a los que luego les pide ayuda, que van a ser los que sufran más directamente las consecuencias del conflicto bélico”. Opinó que en el ámbito estadounidense se observa una “deriva antidemocrática”, señalando que el presidente “se ha saltado todos los controles” institucionales, elegiendo y destituyendo jueces a discreción y sorteando la supervisión del Congreso.

Sobre la respuesta europea a la crisis, el presidente del EBB consideró esencial que la Unión Europea muestre cohesión y adopte posturas conjuntas para expresar su desacuerdo con Trump. Cuestionó la voluntad de algunos líderes continentales para mantener una línea firme en defensa de los principios del derecho internacional. Afirmó sentirse insatisfecho con el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, declarando que la UE “no puede ser la guardiana del orden y el derecho internacional” y añadiendo que “en el orden mundial todo evoluciona, pero tiene que haber unas reglas que tengan como objetivo la paz y los derechos”.

En su intervención, Esteban observó que Von der Leyen optó por un posicionamiento más débil tras aparentemente recibir advertencias en el ámbito europeo, ante la posibilidad de enfrentar una moción de censura. Aludió al cambio de postura como una señal de atención interna dentro del bloque comunitario.

El dirigente vasco concluyó que el PNV presentará formalmente su visión sobre las acciones prioritarias que consideran imprescindibles frente al conflicto en Irán y que las próximas semanas serán determinantes para la articulación de políticas coordinadas entre el Ejecutivo central y las distintas formaciones. Según Europa Press, los nacionalistas vascos centrarán sus esfuerzos en que las propuestas del Gobierno respondan a los desafíos reales detectados en sectores económicos clave y que resulten viables en el actual entorno parlamentario, caracterizado por la complejidad de operar sin presupuestos y bajo el impacto de una crisis internacional de amplio alcance.