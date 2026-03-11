Ministro de Deportes iraní dice que su selección no irá al Mundial

Redacción Deportes, 11 mar (EFE).- El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, ha asegurado este miércoles que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro de Deportes, Ahman Donyamali, según medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 d febrero, en los que falleció Ali Jamenei. EFE