Matarazzo: "Estar en la final es una oportunidad única, y confiamos en ganar"

San Sebastián, 11 mar (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado que el hecho de estar en la final de la Copa del Rey supone ya "una oportunidad única" y ha confiado en alzarse con el título.

El técnico de Nueva Jersey (EE.UU.) ha compartido este miércoles un desayuno informativo con la prensa, tras lo cual, ha respondido a varias preguntas ante las cámaras del club txuri urdin.

"Los jugadores están muy contentos. Hemos tenido unos meses muy buenos, y llegar a la final es algo que nos emociona a todos", ha indicado Matarazzo sobre la gran final que disputará la Real Sociedad en La Cartuja el próximo 18 de abril.

No obstante, Matarazzo es consciente de que antes de dicha cita quedan cuatro compromisos ligueros "muy importantes", el primero este próximo domingo en Anoeta ante Osasuna.

"Hemos aprendido que tenemos que ganar puntos en La Liga porque tenemos objetivos importantes aquí también, y además es crucial llegar en buena dinámica a la final", ha añadido.

La Real disputará una final copera tras cinco años, y la primera con público desde 1988: "Cuando llegamos en enero -en sustitución de Imanol Alguacil- nadie pensaba que podíamos llegar hasta aquí".

Respecto al rival en la final, el Atlético de Madrid, el entrenador realista ha reconocido que el pasado fin de semana la Real Sociedad no jugó su mejor fútbol en la derrota ante los de Simeone, y ha opinado que la final será "muy diferente".

Los donostiarras han podido vencer este año al Barcelona en Anoeta y 'rascar' un punto ante los rojiblancos, por lo que Matarazzo es optimista con las prestaciones de su equipo. "Será un momento muy especial, pero primero tenemos algunos partidos por delante", ha añadido.

En cuanto a nombres propios, ha indicado que el japonés Take Kubo volverá tras el parón de selecciones de este mismo mes y el islandés Orri Óskarsson está "con mucha confianza", aunque todavía no lo ve preparado para disputar 90 minutos.

Sobre este parón, que será el último en la presente campaña, ha comentado que será "muy importante para descansar y buscar el equilibrio", porque después vendrán partidos "muy exigentes" tanto física como mentalmente.

Matarazzo llegó hace poco más de dos meses a San Sebastián, una ciudad "muy especial". "Este lugar es especial y la situación es especial, ya lo he dicho habitualmente y puedo repetirlo. La Real es un club muy emocional, hablamos mucho de eso y vivimos aquí muy fuerte el fútbol", ha concluido. EFE

