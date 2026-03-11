La comparecencia de Koldo García en la comisión de investigación de Navarra se celebra este miércoles a las 12 horas

La comparecencia del exasesor ministerial Koldo García en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública en el Parlamento de Navarra este miércoles comenzará a las 12 horas, ya que desde la prisión de Soto del Real se ha comunicado a la Cámara que hasta esa hora no hay posibilidad técnica de materializar la comparecencia por videoconferencia.

En un principio, la sesión estaba prevista a las 10 horas y, según ha precisado el Parlamento, a esa hora únicamente se abrirá la sesión para comunicar el retraso.

Finalmente, este martes se acordó que la comparecencia de García fuera por videoconferencia después de que Instituciones Penitenciarias comunicara a la Cámara que desaconsejaba el traslado del exasesor por razones médicas.