Espana agencias

La comparecencia de Koldo García en la comisión de investigación de Navarra se celebra este miércoles a las 12 horas

Guardar

La comparecencia del exasesor ministerial Koldo García en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública en el Parlamento de Navarra este miércoles comenzará a las 12 horas, ya que desde la prisión de Soto del Real se ha comunicado a la Cámara que hasta esa hora no hay posibilidad técnica de materializar la comparecencia por videoconferencia.

En un principio, la sesión estaba prevista a las 10 horas y, según ha precisado el Parlamento, a esa hora únicamente se abrirá la sesión para comunicar el retraso.

Finalmente, este martes se acordó que la comparecencia de García fuera por videoconferencia después de que Instituciones Penitenciarias comunicara a la Cámara que desaconsejaba el traslado del exasesor por razones médicas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Seis detenidos e intervenidos 2.620 kilos de hachís en Huelva

Infobae

Los evangélicos denuncian toda instrumentalización de la fe en la guerra en Oriente Medio

Infobae

Illa convocará a grupos parlamentarios catalanes para analizar los efectos de la guerra

Infobae

Madrid homenajea a las víctimas del 11M en el vigésimo segundo aniversario del atentado

Infobae

Sánchez anuncia el lanzamiento de "Hodio", una herramienta para rastrear el odio en redes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe a la mocromafia en

Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil

Von der Leyen se retracta ante el Parlamento Europeo y sostiene que la UE “siempre defenderá el orden internacional”

El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si te

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”