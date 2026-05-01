Espana agencias

El Guadalajara derrota al Pachuca en la ida de cuartos de final del Clausura femenino

Guardar

Guadalajara (México), 30 abr (EFE).- El Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, derrotó este jueves por 2-1 al Pachuca en el juego de ida de los cuartos de final del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Los tantos del local fueron de Alicia Cervantes y Jasmine Casárez; por Pachuca anotó la española Andrea Pereira, de penalti.

PUBLICIDAD

Con su gol, Cervantes llegó a 161 tantos con el Guadalajara, con lo que se convirtió en la máxima anotadora histórica del equipo. Superó a Omar Bravo, que en su carrera con el equipo masculino anotó 160.

El Pachuca dominó los primeros minutos del juego con Charlyn Corral como principal generadora de juego ofensivo.

PUBLICIDAD

El asedio visitante se mantuvo ante el nerviosismo de la defensa de Chivas, que con apuros logró mantener el cero en su portería.

Guadalajara reaccionó en un contragolpe en una jugada por la izquierda, en la que Cervantes recibió el balón, llegó al pico del área, recortó hacia el centro y sobre la marca disparó preciso a poste contrario, lejos de la estirada de la guardameta Esthefanny Barreras para celebrar el 1-0 al minuto 35.

A tres minutos del final, el local se salvó del empate ya que un disparo de Corral se estrelló en el poste.

En el segundo tiempo el Pachuca mantuvo el dominio liderado por Charlyn Corral, quien no estuvo fina en la definición.

El Guadalajara repitió la dosis del primer lapso. Anotó el 2-0 en un contragolpe al minuto 59 en el que Natalia Villarreal centró al arribó de Jasmine Casárez, quien cabeceó, Barreras atajó, pero en el rebote Casárez definió con la derecha a la red.

El visitante rompió el cero al 75, gracias a un penalti que Cristina Ferral le cometió a Corral, el cual ejecutó Andrea Pereira para marcar el 2-1 al 78.

En el juego de vuelta entre estos equipos, el Pachuca recibirá al Guadalajara el próximo domingo.

Más tarde, el Toluca recibirá al Tigres, en el que juega Jenni Hermoso, monarca del mundo con España.

Los juegos de ida de los cuartos del final del Clausura arrancaron el miércoles pasado.

El América de la española Irene Guerrero, primer favorito al título, empató 1-1 en su visita al Juárez, quien disputa la primera fase final de su historia.

Y el Monterrey, en el que actúa la española Lucía García, igualó 1-1 en el estadio del Cruz Azul gracias a un gol de la costarricense Valeria del Campo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oxfam denuncia que altos directivos españoles ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025

Infobae

106-93. Los 76ers fuerzan el séptimo partido ante unos Celtics pendientes de Tatum

Infobae

0-1. River vence agónicamente a Bragantino sobre el final y asume el liderazgo del grupo

Infobae

2-0. Corinthians vence a Peñarol y mantiene paso perfecto

Infobae

2-0. Tigre derrota al América y se mete en la discusión del grupo A

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

Donald Trump dice que considera retirar las tropas estadounidenses de España: “Ha sido horrible, absolutamente horrible”

ECONOMÍA

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo