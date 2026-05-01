0-2. Macará lidera el grupo A, tras ganar de visita a Alianza Atlético

Lima, 30 abr (EFE).- Macará de Ecuador pasó a encabezar el grupo A de la Copa Sudamericana tras ganar de visita al Alianza Atlético de Perú con goles de Franco Posse y Matías Miranda, en un partido por la tercera fecha de la fase de grupos que se disputó este jueves en El Callao, ciudad vecina a Lima.

Con ese triunfo en Perú, Macará lidera su grupo con siete puntos, mientras que Alianza Atlético de Sullana se hundió en el último lugar con el mínimo puntaje.

PUBLICIDAD

Horas antes, Tigre se impuso por 2-0 a América de Cali, lo cual colocó a ambos en segundo y tercer lugar de la tabla con cuatro unidades, cada uno.

A los cuatro minutos de juego, el delantero uruguayo Franco Posse anotó el primer gol para Macará y lanza un cubo de agua fría a los peruanos que aceleran el ataque, ni bien se acomodaban en el estadio Miguel Grau de El Callao.

PUBLICIDAD

Las acciones se alternaron entre ambos equipos, con Alianza Atlético tratando de desplegar su juego, pero a los 34 minutos el centrocampista argentino Matías Miranda anotó el segundo para Macará, lo cual refleja el éxito de la estrategia de su director técnico, el uruguayo Guillermo Sanguinetti.

En el segundo tiempo, Anthony Gordillo, el capitán de Alianza Atlético, recibe una tarjeta amarilla por una infracción sobre Mateo Viera, que en esos minutos lideraba el ataque de Macará para aumentar el marcador.

PUBLICIDAD

En la próxima fecha, Alianza Atlético reciba a América de Cali el miércoles 6, mientras que Macará enfrentará a Tigre. EFE