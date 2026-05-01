Espana agencias

0-2. Macará lidera el grupo A, tras ganar de visita a Alianza Atlético

Guardar

Lima, 30 abr (EFE).- Macará de Ecuador pasó a encabezar el grupo A de la Copa Sudamericana tras ganar de visita al Alianza Atlético de Perú con goles de Franco Posse y Matías Miranda, en un partido por la tercera fecha de la fase de grupos que se disputó este jueves en El Callao, ciudad vecina a Lima.

Con ese triunfo en Perú, Macará lidera su grupo con siete puntos, mientras que Alianza Atlético de Sullana se hundió en el último lugar con el mínimo puntaje.

PUBLICIDAD

Horas antes, Tigre se impuso por 2-0 a América de Cali, lo cual colocó a ambos en segundo y tercer lugar de la tabla con cuatro unidades, cada uno.

A los cuatro minutos de juego, el delantero uruguayo Franco Posse anotó el primer gol para Macará y lanza un cubo de agua fría a los peruanos que aceleran el ataque, ni bien se acomodaban en el estadio Miguel Grau de El Callao.

PUBLICIDAD

Las acciones se alternaron entre ambos equipos, con Alianza Atlético tratando de desplegar su juego, pero a los 34 minutos el centrocampista argentino Matías Miranda anotó el segundo para Macará, lo cual refleja el éxito de la estrategia de su director técnico, el uruguayo Guillermo Sanguinetti.

En el segundo tiempo, Anthony Gordillo, el capitán de Alianza Atlético, recibe una tarjeta amarilla por una infracción sobre Mateo Viera, que en esos minutos lideraba el ataque de Macará para aumentar el marcador.

En la próxima fecha, Alianza Atlético reciba a América de Cali el miércoles 6, mientras que Macará enfrentará a Tigre. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

110-98. Los Timberwolves se cargan a los Nuggets en seis partidos

Infobae

Oxfam denuncia que altos directivos españoles ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025

Infobae

El Guadalajara derrota al Pachuca en la ida de cuartos de final del Clausura femenino

Infobae

106-93. Los 76ers fuerzan el séptimo partido ante unos Celtics pendientes de Tatum

Infobae

0-1. River vence agónicamente a Bragantino sobre el final y asume el liderazgo del grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

Donald Trump dice que considera retirar las tropas estadounidenses de España: “Ha sido horrible, absolutamente horrible”

ECONOMÍA

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo