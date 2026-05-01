110-98. Los Timberwolves se cargan a los Nuggets en seis partidos

Washington, 30 abr (EFE).- Los Minnesota Timberwolves eliminaron este jueves por 4-2 a los Denver Nuggets en primera ronda de los 'playoff' y se citaron con los San Antonio Spurs en una de las semifinales del Oeste.

Los Timberwolves derrotaron a los Nuggets por 110-98 en el sexto de su serie. Era la tercera vez en cuatro temporadas que estos dos equipos -probablemente la rivalidad más intensa del momento en la NBA- se veían las caras en 'playoff'.

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Chris Finch afrontó el partido con solo ocho hombres. Los 'Wolves' jugaron sin Anthony Edwards —hiperextensión de rodilla— ni Donte DiVincenzo —rotura del tendón de Aquiles—, ambos lesionados en el cuarto partido de la serie.

Tampoco estuvo Ayo Dosunmu, con una lesión en el gemelo, después de haber sido clave para suplir las ausencias de Edwards y DiVincenzo.

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Jaden McDaniels tomó las riendas de esos Timberwolves en cuadro, con un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes. Terrence Shannon Jr. añadió 24 puntos para Minnesota, Julius Randle 18 y Naz Reid 15; Rudy Gobert se apuntó otro doble-doble con 10 puntos y 13 rebotes.

Los Timberwolves jugaron con más hambre, conscientes de que su bala para pasar de ronda estaba en este sexto partido en Minneapolis.

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No permitieron que los Nuggets se alejaran más allá de los cinco puntos en los escasos minutos que fueron por detrás, y dominaron gran parte del duelo, aunque sin lograr abrir brecha en el marcador.

La ventaja de Minnesota nunca alcanzó los diez puntos hasta ya entrado el último minuto de partido.

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Para los Nuggets, Nikola Jokic firmó 28 puntos, nueve rebotes y diez asistencias. El pívot serbio, finalista al 'MVP', dice adiós a las primeras de cambio tras haber promediado un triple-doble durante la temporada regular.

Le acompañó Cameron Johnson con 27 puntos, mientras que Jamal Murray se quedó en 12 y Tim Hardaway Jr. en 13.

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La semifinal ante los Spurs arrancará el próximo lunes en Texas, con el equipo de Victor Wembanyama con el factor cancha a favor.

Aunque los Spurs cerraron la temporada regular con 13 triunfos más que los Timberwolves (62 por 49), Minnesota se impuso en dos de sus tres enfrentamientos directos.

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La serie queda marcada por el estado de la rodilla de Anthony Edwards, tras haber sido diagnosticado inicialmente con varias semanas de baja por su lesión, una incógnita que condiciona las opciones de los 'Wolves'. EFE