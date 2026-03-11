Espana agencias

El TSJEx ratifica la condena a los dos acusados por explotar sexualmente a siete mujeres en Cáceres

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado íntegramente la condena impuesta a dos personas por la Audiencia Provincial de Cáceres por la comisión de siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución lucrativa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La sentencia ratifica por tanto la pena de seis años de prisión por cada uno de los delitos cometidos por los dos acusados y establece el límite máximo de 18 años de prisión. Asimismo, establece la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas durante 10 años, medida de libertad vigilada durante 5 años tras la pena de prisión y el pago de indemnizaciones que van de los 3.000 a los 8.000 euros a cada víctima.

La sentencia declara probado que los condenados captaron en Colombia a varias jóvenes en situación de extrema necesidad económica, prometiéndoles obtener ingresos en España. Según el fallo, actuaron "con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad".

Los acusados financiaban los billetes de avión, entregaban dinero para aparentar solvencia en frontera y daban instrucciones para evitar controles policiales.

Una vez en España, las mujeres debían devolver inmediatamente esas cantidades. Tras su llegada, las víctimas eran trasladadas a un piso controlado por los acusados, donde se realizaban fotografías para anuncios sexuales y se fijaban condiciones laborales abusivas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que debían estar disponibles "al menos, seis días a la semana durante las veinticuatro horas" y que los acusados se quedaban con el 40% de cada servicio. Las mujeres asumían además una deuda inflada -entre 2.000 y 3.000 euros- que incluía billetes, gastos y supuestas gestiones.

Las víctimas estaban sometidas a vigilancia constante mediante cámaras y teléfonos móviles con geolocalización, a los que los acusados tenían acceso remoto. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

