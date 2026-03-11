El mánager de Robe denuncia falsos homenajes con ánimo de lucro tras la muerte del músico

Plasencia (Cáceres), 11 mar (EFE).- El músico y productor Alén Ayerdi, batería de Marea y mánager hasta sus últimos días de Robe Iniesta, ha denunciado en redes sociales la organización de "falsos homenajes" al artista placentino que, según ha afirmado, utilizan su imagen o su nombre con fines comerciales.

Ayerdi, responsable también de la discográfica El Dromedario Records, ha señalado que el entorno del fundador de Extremoduro vive "la tortura" de ver cómo "personas indeseables venden entradas en carteles con la imagen o la marca de Robe, asociando su nombre a marcas comerciales de las cuales también obtienen lucro".

Según ha indicado, estos actos se presentan como homenajes pero en realidad buscan "hacer caja o hacer promoción de sus mediocres proyectos", lo que, a su juicio, provoca "un dolor irreparable" a la familia, amigos y equipo del músico, además de un perjuicio económico por las acciones legales que se ven obligados a emprender para defender los derechos de honor e imagen del artista.

El músico ha asegurado que el último de estos casos "ha superado todos los límites de la insensibilidad" en la propia localidad del cantante y ha pedido que se respete a la familia para que sea ella quien decida "cómo y cuándo homenajear a Robe".

Estas declaraciones se producen horas después de que la familia, amigos y compañeros del músico hicieran público un comunicado en el que agradecían las muestras de apoyo recibidas tras el fallecimiento del artista el pasado mes de diciembre, al tiempo que pedían sensibilidad y respeto durante el proceso de duelo.

En ese texto, el entorno de Iniesta agradecía los homenajes realizados en su memoria, aunque subrayaba que cualquier manifestación artística debe ser respetuosa, no perjudicar a la familia y no tener ánimo de lucro.

El comunicado se difundió tres días después de que el escultor Antonio Morán realizara en Plasencia una performance en forma de procesión por varias calles de la ciudad con una escultura inspirada en la portada del álbum Yo, minoría absoluta.

Aunque el texto no mencionaba expresamente esa acción, la familia advertía de que determinadas iniciativas pueden resultar especialmente dolorosas para quienes mantienen un vínculo cercano con el músico y recordaba que en una ciudad pequeña conviven muchos familiares, amigos y personas que están viviendo un duelo personal.

No obstante, Ayerdi ha reconocido que también se están celebrando homenajes "sinceros y sin ánimo de lucro", que, según ha señalado, resultan emocionantes y son recibidos con agradecimiento por parte del entorno del artista. EFE

epd/jd/mcm