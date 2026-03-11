Amancio Ortega percibirá 3.234 millones con cargo al dividendo de Inditex de 2025

Madrid, 11 mar (EFE).- El empresario Amancio Ortega se embolsará 3.234 millones de euros con cargo a los dividendos de 2025 de Inditex, después de que el grupo textil haya reportado un nuevo beneficio récord, y del que posee el 59,29 % de las acciones.

Amancio Ortega, el hombre más rico de España, tiene 1.848 millones de acciones de Inditex, según los datos que ha aportado la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 50,010 % de estas acciones las posee a través de su vehículo inversor Pontegadea y el resto a través de Partler Participaciones

Su hija Sandra Ortega, que es propietaria del 5,05 % de la compañía, con 157,48 millones de acciones y donde no tiene derecho de voto, percibirá 275,45 millones.

Por su parte, Marta Ortega, presidenta de Inditex, es propietaria de 42.511 acciones de la compañía, por las que recibirá 7.242 euros en concepto de dividendo.

El consejero delegado de Inditex, Oscar García, tiene 118.329 acciones, por lo que percibirá 207.075 euros en dividendos.

El Consejo de Administración de Inditex ha aprobado un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, un 4,17 % más que el que abonó el año pasados.

El grupo, propietario de empresas como Zara, reparte el 60 % del beneficio anual entre sus accionistas, lo que denomina dividendo ordinario, y que asciende a 1,20 euros; al que suma un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

Inditex, la mayor empresa cotizada española, ha informado hoy a la CNMV de que ganó 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026), lo que supone un avance del 6 % interanual que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord. EFE