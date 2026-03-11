Espana agencias

Amancio Ortega percibirá 3.234 millones con cargo al dividendo de Inditex de 2025

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- El empresario Amancio Ortega se embolsará 3.234 millones de euros con cargo a los dividendos de 2025 de Inditex, después de que el grupo textil haya reportado un nuevo beneficio récord, y del que posee el 59,29 % de las acciones.

Amancio Ortega, el hombre más rico de España, tiene 1.848 millones de acciones de Inditex, según los datos que ha aportado la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 50,010 % de estas acciones las posee a través de su vehículo inversor Pontegadea y el resto a través de Partler Participaciones

Su hija Sandra Ortega, que es propietaria del 5,05 % de la compañía, con 157,48 millones de acciones y donde no tiene derecho de voto, percibirá 275,45 millones.

Por su parte, Marta Ortega, presidenta de Inditex, es propietaria de 42.511 acciones de la compañía, por las que recibirá 7.242 euros en concepto de dividendo.

El consejero delegado de Inditex, Oscar García, tiene 118.329 acciones, por lo que percibirá 207.075 euros en dividendos.

El Consejo de Administración de Inditex ha aprobado un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, un 4,17 % más que el que abonó el año pasados.

El grupo, propietario de empresas como Zara, reparte el 60 % del beneficio anual entre sus accionistas, lo que denomina dividendo ordinario, y que asciende a 1,20 euros; al que suma un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

Inditex, la mayor empresa cotizada española, ha informado hoy a la CNMV de que ganó 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026), lo que supone un avance del 6 % interanual que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El IBEX abre con leves pérdidas del 0,14 %, pendiente del petróleo, Irán e Inditex

Infobae

La Casa Real asegura que la memoria de las víctimas del terrorismo permanece viva

Infobae

Miércoles, 11 de marzo de 2026

Infobae

Oportunidad para Raúl Moro en la pelea por el extremo rojillo

Infobae

Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"

El mandatario español ha defendido la relevancia del multilateralismo y la necesidad de reformar el sistema de veto en la ONU, marcado distancias con Von der Leyen y reiterado el compromiso europeo ante el auge de la inestabilidad global

Pedro Sánchez: "El mundo está
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra rebajar la

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Un hombre de 32 años es condenado a tres años de cárcel por mantener relaciones con su prima de 14 en un coche: la menor no tenía edad de consentimiento

ECONOMÍA

Unos hijos cuestionan el testamento

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

DEPORTES

El furor de los turcos

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina