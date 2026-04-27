Ayuntamiento de Barcelona condena la muerte de una mujer de 92 años asesinada por su hijo

Barcelona, 27 abr (EFE).- Miembros de la corporación municipal de Barcelona han participado en el minuto de silencio en condena y rechazo por el asesinato de una vecina del distrito de Sant Andreu de 92 años, presuntamente por su hijo, un hombre de 67 años, en un centro sociosanitario el pasado viernes.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, que ha encabezado la representación municipal en el homenaje a esta víctima de violencia doméstica ha señalado que la importancia de la "violencia que sufren las mujeres mayores dentro de su entorno. Violencia que no solo viene a mano de las parejas, sino que, como ha pasado en este caso, también puede ser a mano de sus hijos".

"Siempre que nos encontramos aquí lo decimos: esto nos interpela trabajar más y mejor. Estamos poniendo muchos recursos, estamos trabajando coordinadamente con las administraciones, pero necesitamos un cambio cultural, también, que haga que las relaciones entre hombres y mujeres se hagan desde el respeto, desde las complicidades, desde el trabajo conjunto y no desde situaciones que continúan poniendo un género por encima de otro", ha declarado la teniente de alcalde.

El consistorio ha expresado su más sentido pésame y cariño al entorno de la mujer asesinada y al vecindario del barrio de Sant Andreu. EFE

(vídeo) (audio)