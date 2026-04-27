La C.Valenciana y Murcia defienden el Tajo-Segura porque "en España hoy sobra agua"

Pilar de la Horadada (Alicante), 27 abr (EFE).- Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia han hecho este lunes una encendida defensa del trasvase Tajo-Segura con el argumento de que "en España hoy sobra agua".

Así lo han recalcado el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el murciano, Fernando López Miras, ambos del PP, en un acto organizado por los regantes del trasvase en Pilar de la Horadada, población alicantina limítrofe entre ambas autonomías.

Según los datos que han dado, en España llueve anualmente unos 350.000 hectómetros cúbicos y de ellos por los ríos discurren unos 110.000 y se consumen unos 25.000 más (15.000 en agricultura, 5.000 para beber y entre 3.000 y 5.000 en la industria) por lo que "sobra agua" y "hay suficiente para todos".

"Hay agua para todos", ha subrayado Pérez Llorca, de forma compatible con la garantía de los entornos ecológicos del alto Tajo, mientras que para López Miras "sobra agua" porque cada año miles de hectómetros cúbicos acaban en el mar para luego tener que desalinizar una pequeña parte con un alto coste energético y medioambiental.

En el acto también han defendido la continuidad del trasvase los presidentes del Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez Madrid. EFE

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