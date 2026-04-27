Garamendi: Ya no hay decretos ley, hay reales órdenes, como en la época de Franco

València, 27 abr (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que últimamente presente "cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social" y ha criticado que ya no hay proyectos de ley o reales decretos ley, sino "reales órdenes", como "en la época de Franco".

Garamendi, que ha presentado al presidente de la patronal autonómica valenciana CEV, Vicente Lafuente, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, se ha referido así en declaraciones a los periodistas al anteproyecto de ley que reforma la ley de prevención de riesgos laborales que aprobará este martes el Consejo de Ministros, según anunció Díaz.

"La vicepresidenta últimamente presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social, por tanto no sé qué va a presentar. Lo único que sé es que ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley, ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco", ha manifestado.

El presidente de la patronal ha afirmado que es a lo que están acostumbrados porque "cada día es una nueva" y mañana se enterarán de qué va esta reforma, aunque ha advertido de que "no se pueden mezclar la política con las cosas de comer" y, en este caso, "con las cosas desde el punto de vista de la empresa".

Garamendi ha reclamado "simplemente diálogo social", que en su opinión, es "básicamente el bipartito: nosotros con los sindicatos", y ha recordado que los empresarios también son "parte integrante de ese diálogo social". EFE

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