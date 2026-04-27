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CCOO amenaza con huelga en el transporte por la jubilación anticipada de los conductores

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Madrid, 27 abr (EFE).- El sindicato CCOO amenaza con una huelga en todo el transporte, de autobús y de mercancías por carretera si el Gobierno no desbloquea la tramitación de la jubilación anticipada de los conductores profesionales.

Según el sindicato, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio un plazo de seis meses (concluye este abril) para elaborar unos informes al respecto de este tipo de jubilaciones, que permitirían la posterior aprobación de los expedientes presentados.

Sin embargo, el sindicato asegura que la tramitación de esos informes no ha finalizado.

La misma fuente exige en una nota que se pongan "de inmediato todos los medios" para resolverlos y que se garantice que las solicitudes de jubilación anticipada no van a decaer por el incumplimiento del ministerio.

Critica, además, que todavía no hay respuesta sobre la solicitud para los conductores de grúas autopropulsadas. Añade que aún no se ha admitido a trámite ni existe requerimiento alguno de subsanación.

CCOO califica esta situación en el transporte por carretera como "un nuevo obstáculo que puede suponer un callejón sin salida".

Explica que la Administración puede resolver una vez vencido el plazo y seguir tramitando los expedientes, pero advierte de que hay una norma que establece que, transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes.

El sindicato no descarta iniciar contactos con el resto de organizaciones sectoriales, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas, para consensuar un calendario de movilizaciones que desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España. EFE

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