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Alexander-Arnold: "Mucha gente esperaba que nos dieran una paliza"

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Londres, 11 mar (EFE).- Trent Alexander-Arnold, lateral del Real Madrid, aseguró que mucha gente esperaba que les dieran "una paliza", pero que "en este club no existen excusas y, haya quien haya enfrente, hay que ganar".

El futbolista inglés, titular en la victoria por 3-0 contra el Manchester City, habló en los micrófonos de TNT Sports tras el partido en el Santiago Bernabéu.

"Hemos hecho un gran partido. Estas últimas semanas había mucho ruido, por la forma que veníamos jugando. Mucha gente esperaba que nos iban a dar una paliza, pero hemos demostrado una gran mentalidad. Esta competición significa mucho para este club. Hemos ejecutado nuestro plan a la perfección".

"Mucha gente decía que ellos eran favoritos, y por la forma en la que veníamos jugando puede que fuera verdad, pero esto es la Champions y cualquiera puede ganar. En este club no hay excusas, hay que ganar. No importa quién haya enfrente, hay que ganar".

Sobre Fede Valverde, autor de los tres goles del Real Madrid, Alexander-Arnold le calificó como "el futbolista más infravalorado del mundo"."Cuando juegas con él lo puedes ver". EFE

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