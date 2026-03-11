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69-77. Surne Bilbao pone rumbo a las semifinales con una trabajada victoria en Turquía

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Bilbao, 11 mar (EFE).- El Surne Bilbao encarriló el pase a las semifinales de la Copa FIBA Europa con una trabajada victoria por 69-77 en la pista del Aliaga Petkimspor turco en la ida de los cuartos de final del torneo continental del que es vigente campeón el equipo de Jaume Ponsarnau.

Los ocho puntos que defenderán los 'hombres de negro' el próximo miércoles en Miribilla son un buen botín para un Surne Bilbao que después de dominar por una renta máxima de +11 (19-30) al comienzo del segundo cuarto atravesó una crisis mediado el tercero que colocó un inquietante 48-40 en el marcador.

Darrun Hilliard, con 19 puntos y un par de triples claves en la remontada del último parcial, fue el jugador más destacado de una rotación en la que se echó en falta al lesionado Harald Frey para dar aire en la posición de base a un Melwin Pantzar que estuvo más treinta minutos en la pista.

Empezó muy enchufado el equipo bilbaíno con un 0-10 de salida que sorprendió a los turcos. Hillard y Jaworski martillearon el aro local y le dieron a los de Ponsarnau una sólida ventaja que llegó hasta una máxima de once puntos (19-30) mediado el segundo cuarto.

Sin embargo una desconexión del Surne Bilbao en las dos zonas en los cuatro minutos finales dio vida al Petkimspor y los turcos lograron un parcial de 12-0 para darle la vuelta al marcador (31-30, m.18).

Un triple de Petrasek rompió rápidamente la sequía antes del intercambio de canastas que derivó en el empate con el que se llegó al descanso largo.

En el tercero el conjunto de Ozhan Civgin subió un punto más su ya elevada intensidad defensiva y el Surne colapsó durante unos minutos hasta ese 48-40 que encendió las alarmas.

La labor de Hlinason bajo el aro en su batalla con Sajus y los triples de Petrasek y Hillard minimizaron daños y los de Ponsarnau volvieron a tomar las riendas para imponer su ritmo con cierta autoridad y conseguir una renta que les otorga el papel de claros favoritos en la eliminatoria.

Ficha técnica:

69.- Aliaga Petkimspor (17+18+17+17): Whittaker (12), Efianayi (10), Franke (13), Blumbergs (13), Sajus (6) -equipo inicial- Brown (-), Kurtuldum (-), Sonsirma (3), Sav (4) y Floyd (8).

77.- Surne Bilbao (23+12+19+23): Pantzar (6), Jaworski (10), Hilliard (19), Petrasek (10), Hlinason (11) -equipo inicial- Normantas (7), Krampelj (7), Font (3) y Lazarevic (1).

Parciales: 17-23, 35-35 (descanso), 52-54 y 69-77 (final).

Árbitros: Stylianos Simeonidis (Grecia), Blaz Zupancic (Eslovenia) y Nermin Hodzic (Alemania). Eliminaron por cinco faltas a Whittaker (m.39)

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Copa FIBA Europa disputado en el Belediyesi Enka Arena de la ciudad turca de Aliaga. EFE

ibn/jl

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