Recopilan más de mil chistes, vídeos y memes para analizar 25 años de humor en internet

Granada, 10 mar (EFE).- La Universidad de Granada (UGR) ha creado un corpus único para analizar 25 años de humor en internet en el que ha recopilado más de mil memes, chistes y vídeos humorísticos en español publicados en redes sociales y plataformas desde el año 2000 para conocer cómo ha cambiado este tipo de comunicación.

'Hummet', este corpus digital pionero de la UGR, permitirá a investigadores y curiosos estudiar la evolución del humor en español en internet.

Para facilitar este estudio, la UGR ha reunido en la plataforma accesible de forma gratuita https://humnet.snlt.es/ más de un millar de muestras de contenido humorístico procedentes de veinte países, que abarcan desde memes y vídeos hasta chistes y publicaciones en redes sociales.

El proyecto, que comenzó en enero de 2026, ofrece una herramienta sin precedentes para comprender cómo se ríe y se comunica en la era digital.

'Humnet' ha sido diseñado y creado por la profesora del Departamento de Lengua Española de la UGR Doina Repede e incluye una amplia variedad de formatos humorísticos como memes, desmotivaciones, chistes y posts, presentes en imágenes, GIF, vídeos y textos.

El material recopilado procede de las principales redes sociales y plataformas de vídeo, entre las que se incluyen X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, Bluesky y YouTube.

La muestra abarca un periodo de más de 25 años, desde el año 2000 hasta la actualidad, e incorpora ejemplos tanto de España como de Hispanoamérica.

La base de datos está concebida para facilitar al máximo la tarea de los usuarios y todo el contenido se puede consultar a través de diversos criterios de búsqueda como el tipo de muestra, el formato, el medio de difusión, la temática, el país de origen o el año de publicación.

Cada una de las más de mil muestras incluye, además del archivo original, un código identificador y metadatos esenciales sobre su procedencia.

Como apoyo a la comprensión, el corpus ofrece además dos transcripciones del texto: una literal y otra normalizada según las normas ortográficas actuales del español.

Una de las principales novedades de 'Humnet' es la incorporación de un diccionario integrado, una herramienta complementaria que recoge y explica expresiones coloquiales, modismos regionales y términos propios del argot de internet que aparecen en las muestras.

El objetivo es facilitar la comprensión de los contenidos, especialmente para aquellos investigadores o lectores no familiarizados con determinadas jergas o variedades del español.

Este proyecto se suma a 'Humcor,' un corpus que recopila 125 años de humor oral en las distintas variedades del español de España, Hispanoamérica y Guinea Ecuatorial, y a 'Humtext', que reúne el humor en publicaciones escritas desde 1495 hasta la actualidad. EFE

