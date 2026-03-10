Irene Montero avisa de que Podemos quiere modificar también la redacción del traspaso de inmigración a Cataluña

La crítica de Irene Montero a la inclusión de un aumento de efectivos policiales en el articulado de la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña se suma a la estrategia de Podemos para modificar aspectos clave del acuerdo alcanzado con el Gobierno central. Según publicó Europa Press, Montero advirtió este martes que su partido no se conforma únicamente con cambiar la exposición de motivos del texto legal, sino que pretende eliminar lo que califica como elementos discriminatorios dentro del articulado. El medio detalló que la formación morada busca una revisión de fondo en la normativa que regula el traspaso de competencias, negociado como parte de la regularización de migrantes con el Ejecutivo.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada explicó en una entrevista en Ser Cataluña, reproducida por Europa Press, que su grupo se negó a modificar solo la exposición de motivos del texto relativo a la inmigración en Cataluña. Montero afirmó que esta postura permitió a Podemos conservar un margen suficiente en la mesa de negociación para avanzar hacia la regularización de migrantes, lo que representó para el partido un objetivo central en las conversaciones mantenidas con el Gobierno.

El medio Europa Press reportó que Montero denunció que la exigencia de aumentar la plantilla de los Mossos d'Esquadra, incluida en el articulado, constituye una medida discriminatoria hacia los migrantes, ya que, en su opinión, envía un mensaje racista sobre la asociación entre inmigración y mayor presencia policial. Durante la entrevista, la eurodiputada insistió en que su partido quiere una redacción diferente que no asocie la gestión de la inmigración con la ampliación de cuerpos de seguridad autonómicos, reclamando una revisión que elimine referencias consideradas por el partido como “racistas”.

El acuerdo alcanzado para el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña fue una de las condiciones impuestas por formaciones nacionalistas y contó con el respaldo de Podemos en el marco de negociaciones parlamentarias más amplias. Europa Press consignó que Montero subrayó el impacto de la presión ejercida por su grupo para no aceptar una modificación superficial en la ley, lo que se tradujo en un posicionamiento estratégico dentro de las conversaciones con el Ejecutivo para lograr avances concretos en la regularización de personas migrantes.

En relación con el escenario político de la izquierda, Europa Press recogió que Montero fue consultada sobre la reciente decisión de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, de no liderar una futura coalición de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. Montero encuadró el asunto como una cuestión interna de la plataforma Sumar y argumentó la necesidad de una izquierda cohesionada, remarcando que esta fuerza, junto a los movimientos feministas, constituye un contrapeso ante la ultraderecha. La eurodiputada expuso que la lógica de las alianzas de izquierda sigue dependiendo, en su visión, de la conciencia compartida acerca de la importancia de fortalecer este espacio político.

El medio Europa Press detalló que, sobre el respaldo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado, Montero vinculó el apoyo de su partido al abandono de la política de rearme. Entre las condiciones establecidas por la formación para dar su voto favorable, mencionó la expulsión de las tropas estadounidenses de las bases de Rota y Morón, así como la implantación de controles de precios en productos alimenticios, suministros energéticos, alquileres de viviendas y transporte público. Según Europa Press, esto se enmarca en las líneas políticas tradicionales del partido, que priorizan la intervención estatal en sectores considerados esenciales para la ciudadanía.

Europa Press también informó que Montero abordó las amenazas de muerte recibidas de parte de una organización neonazi y la solicitud de protección orientada al Ministerio del Interior. Montero expresó su preocupación por el incremento de la violencia política, especialmente hacia las mujeres en el ámbito público, y señaló a partidos de la derecha y extrema derecha como responsables de legitimar y financiar este tipo de comportamientos. La eurodiputada asoció estos incidentes a un clima generalizado de hostilidad promovido por determinados sectores políticos y subrayó la necesidad de tomar medidas institucionales para garantizar la seguridad de los cargos públicos amenazados.

A lo largo de su intervención, la dirigente de Podemos explicitó las prioridades del partido en los distintos frentes de negociación política con el Gobierno, reafirmando su voluntad de incidir en la reforma de leyes migratorias, la configuración de alianzas electorales y la orientación de la política económica y de seguridad, como informó reiteradamente Europa Press.