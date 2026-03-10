Espana agencias

Incibe alerta de correos falsos que piden bítcoins a cambio de no publicar vídeos íntimos

León, 10 mar (EFE).- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de la detección de una campaña masiva de correos electrónicos de sextorsión que amenazan con difundir supuestos vídeos íntimos a los contactos del destinatario y que exige pagos en bitcoin, de entre 750 y 950 dólares.

Los atacantes alegan falsamente haber infectado los dispositivos con un software espía indetectable pero, en realidad, no disponen de ningún material gráfico y utilizan guiones genéricos basados en antiguas filtraciones de datos, ha alertado este martes el Incibe en un comunicado.

El objetivo es generar pánico y presión psicológica mediante límites de tiempo urgentes de 48 a 50 horas para forzar un pago impulsivo.

Se trata de un fraude automatizado donde la supuesta vigilancia y el acceso a la cámara son totalmente ficticios.

El Incibe ha detallado que el análisis de varias evidencias revela una campaña de fraude digital que utiliza el engaño y la manipulación para extorsionar a los usuarios con la excusa de una difusión de vídeos íntimos de la víctima.

A través de correos electrónicos diseñados para parecer alertas de seguridad o intrusiones reales, los atacantes intentan convencer a las víctimas de que su privacidad ha sido totalmente vulnerada.

Sin embargo, el examen detallado de estos mensajes demuestra que se trata de una estrategia de sextorsión basada en amenazas vacías y tácticas de presión psicológica, careciendo de cualquier prueba técnica que respalde el supuesto hackeo.

El Incibe recomienda reportar el incidente al propio instituto de ciberseguridad a aquellos usuarios que hayan recibido el correo pero no hayan caído en el chantaje.

"Si has cedido al chantaje y realizado el pago, recopila y almacena todas las pruebas posibles del chantaje, incluyendo correos electrónicos, capturas de pantalla de los pagos y cualquier otra comunicación con los ciberdelincuentes; recurre a testigos 'online' para verificar las evidencias y obtener algunas adicionales que puedan ayudarte en el caso y presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha recomendado el centro tecnológico.

Por último, el Incibe ha aconsejado comprobar si realmente se han publicado imágenes o vídeos.

"Para ello, puedes realizar 'egosurfing' y, en caso de que exista contenido sobre ti en la red, puedes solicitar su eliminación ejerciendo tu derecho al olvido", ha concluido. EFE

