Espana agencias

El Senado debate la ley contra la multirreincidencia con enmiendas para endurecerla

Guardar

Madrid, 10 mar (EFE).- El Senado debate este martes la ley de Junts para combatir la multirreincidencia y varios grupos -entre ellos el PP, con mayoría en la Cámara- han presentado enmiendas que buscan endurecer una norma cuya tramitación ha enfrentado al PSOE con sus socios de gobierno.

El pasado 12 de febrero, el pleno del Congreso dio luz verde a la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu y la abstención de ERC.

La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo' (uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas), así como los robos en el campo de material y herramientas.

El texto llega ahora al Senado, donde distintos grupos han presentado enmiendas, y este martes se reunirá la Comisión de Justicia para emitir su dictamen.

El PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, con lo que podría sacar adelante sus propuestas de modificación, ha presentado 5 enmiendas que van encaminadas a reforzar los controles de antecedentes de los migrantes que soliciten la regularización.

En concreto, pide modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (la ley de extranjería) con un nuevo artículo sobre "garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España" que establece que todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante carezca de antecedentes penales.

Argumenta el PP que la multirreincidencia "no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo".

El PP cita también la existencia de procedimientos penales de investigación en curso, así como la solicitud de adopción de cautelas judiciales o la eventual huida o fuga de la justicia y alude al engaño o falsedad sobre datos como la edad, el sexo o la nacionalidad en los procedimientos de autorización de residencia.

Este partido exige además un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones de estancia y residencia, con el fin de "garantizar una valoración integral del riesgo para el orden público, la seguridad y la salud pública".

Entre las enmiendas del PP se incluye otra que obliga, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.

Por su parte, Vox ha registrado cuatro enmiendas que proponen, entre otras cosas, la modificación del régimen de sustitución de penas por la expulsión aplicable a los ciudadanos extranjeros. De esta manera, cuando un ciudadano extranjero haya sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito y vuelva adelinquir, la pena correspondiente será la expulsión del territorio nacional.

Las propuestas de Vox, además, suprimen la posibilidad de invocar el arraigo como causa impeditiva de la expulsión.

En cuanto al PSOE, incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.

Mientras, Coalición Canaria pide mayores competencias para el Cuerpo de Policía Canaria. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La colombiana Camila Osorio no puede con Naomi Osaka en Indian Wells

Infobae

Corberán: “La victoria ha sido una cuestión de fe del equipo”

Infobae

Quique: “Lo más duro es el cómo, hemos estado de pie en gran parte del partido”

Infobae

El protagonista de la jornada 27: la decisión de Griezmann

Infobae

Puerto Rico avanza a los cuartos de final, Colombia y Panamá quedan fuera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco,

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

ECONOMÍA

El petróleo cae de los

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

DEPORTES

La expamsión empresarial de Andrés

La expamsión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”