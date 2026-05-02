Espana agencias

La 'tortiteta', dulce de Vigo con mano colombiana que ayuda a la lucha contra el cáncer

Guardar

Carlos Alberto Fernández

Vigo, 2 may (EFE).- Emprendimiento, originalidad y contribución a la lucha contra el cáncer se fusionan en un concepto rompedor que ha cumplido un año en Vigo: las 'tortitetas', un dulce hecho con la base de las tortitas, con forma de pecho y un pezón elaborado con fondant de algodón.

PUBLICIDAD

Tras estas elaboraciones está la mano de la colombiana Daniela Rodríguez y su pareja, el gallego Noé Peña. Ambos se conocieron en Galicia y fue en Vigo donde concibieron un producto que "fuera diferente", que llamara la "atención", que no consistiera en "vender lo típico".

Así que, tal y como cuenta a EFE Daniela, pensaron en las tortitas y, como querían "darle una personalidad a la marca", se les ocurrió la forma de "pechito".

PUBLICIDAD

"Como nos dice nuestro eslogan, el amor no tiene forma ni límites", defiende la emprendedora, quien cuenta que "la gente lo entendió súper bien".

No en vano, conscientes de que "mucha gente se lo iba a tomar como a la broma", desde el principio dejaron claro en las redes sociales el "concepto de amor propio y del autocuidado".

Eso no ha quitado que por el negocio, 'Tetayté', que también tiene 'tetartas', haya pasado gente dispuesta a "hacerle la broma a algún conocido" o de alguna despedida "de soltera". "Pero lo que sí nos sorprendió bastante fue cuando empezaron a traer las madres a sus niños para que dejaran la lactancia", apunta la propietaria.

Noé y Daniela, a la que le daba "bastante miedo emprender, inauguraron el negocio tras invertir sus ahorros y capitalizar el paro. Les quedaban 61 euros en la cuenta. Tras unos meses "buenos y otros no tanto", el 25 de abril celebraron el aniversario de la pequeña tienda que capitanean en el centro de Vigo.

Para "complementar esta marca que es como muy de amor propio", decidieron contribuir a la lucha contra el cáncer de mama apoyando a la asociación gallega Adicam con un porcentaje de los ingresos que dejan sus elaboraciones, lo que también ha llevado a la tienda a personas mayores que quieren ayudar.

Donan un porcentaje de sus ventas y a veces ellos mismos completan la cantidad "porque, al final, la idea es ayudarnos entre todos". Daniela asegura que en la asociación a la que ayudan les pareció "bastante bonita la idea, superdiferente".

Lo confirma a EFE María Martínez, trabajadora social de Adicam, que fue quien atendió por teléfono a Noé cuando él, meses antes de abrir el negocio, en plena búsqueda de local, la llamó para contarle la "idea superfija de iniciar su actividad ayudando".

"Una aportación así, cuando aún no tienes el negocio abierto y ya quieres ayudar... creo que han sido los únicos. Lo normal es contactar cuando los negocios ya están en marcha, pero ellos lo hicieron mucho antes", precisa la trabajadora de la asociación, a la que también cogió por sorpresa la idea de las 'tortitetas'.

Confiesa que, de entrada, le pareció "algo raro", pero ha visto evolucionar el concepto y le ha gustado.

En Adicam cuentan con un programa de socios, dirigido a empresas, y luego, aportaciones puntuales que llegan, principalmente, en octubre, mes en el que cae el día dedicado a la lucha contra el cáncer de mama.

Desde la asociación brindan acompañamiento a las mujeres que lo padecen y a sus familias a través de un grupo interdisciplinar que intenta "cubrir todas sus necesidades", con los psicólogos como pilar, pero también con nutricionistas, fisioterapeuras y otros especialistas, incluso con contacto diario con la gerencia de los hospitales para mejorar la atención y el cuidado. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Corredor ve en España y Portugal una "formidable máquina" renovable que Europa necesita

Infobae

‘Diablo IV: Lord of Hatred’, el regreso de un juego de rol convertido en fenómeno mundial

Infobae

El Senado proyectará en su fachada los colores y elementos de la bandera de la Comunidad de Madrid por el 2 de mayo

El Senado proyectará en su fachada los colores y elementos de la bandera de la Comunidad de Madrid por el 2 de mayo

El récord de Sinner; el reto de Zverev

Infobae

Cuarta semana del juicio a Ábalos: duelo de dos acusados a la espera del exministro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

ECONOMÍA

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16