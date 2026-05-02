El Senado proyectará en su fachada los colores y elementos de la bandera de la Comunidad de Madrid por el 2 de mayo

El Senado ha decidido proyectar en su fachada vídeos institucionales como homenaje a las Comunidades Autónomas por sus respectivas festividades regionales y comenzará este sábado por el Día de la Comunidad de Madrid.

"El Senado, como Cámara de representación territorial, debe reflejar la pluralidad y riqueza de nuestras comunidades autónomas. Iluminar su fachada en sus días señalados es para nosotros un gesto de reconocimiento y cercanía", señaló el presidente del Senado, Pedro Rollán.

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Este sábado, a partir de las 21.30 horas, se realizará una proyección conmemorativa de la Comunidad de Madrid para felicitar a todos los madrileños. El vídeo incluye animaciones con los colores y elementos de la bandera de la Comunidad de Madrid y diversas localizaciones de la región.

"España se construye desde la diversidad y queremos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sientan el Senado como una institución próxima y comprometida con sus identidades", sentenció Rollán.

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