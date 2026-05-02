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Dos heridos por arma blanca durante una reyerta en Arroyomolinos (Madrid)

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Madrid, 2 may (EFE).- Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, por arma blanca durante una reyerta que ha tenido lugar esta madrugada en el municipio de Arroyomolinos (Madrid).

Una llamada alertó alrededor de la 1:30 de la madrugada de una doble agresión en la calle Forjadores de esta localidad madrileña, ha informado Emergencias 112.

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Efectivos del Summa 112 se trasladaron al lugar de los hechos y atendieron a dos hombres, ambos de 53 años, con heridas de arma blanca.

El más grave presentaba lesiones en el hemitorax izquierdo y en el brazo, mientras que el otro tenía una herida en la espalda.

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Ambos fueron trasladados a dos hospitales diferentes de la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso. EFE

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