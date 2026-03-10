Espana agencias

Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo

Un avión Airbus A330 del Ejército del Aire con 250 civiles evacuados por la escalada bélica en Oriente Próximo ha aterrizado este martes en España procedente de Omán, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico. En las dos misiones anteriores finalizadas la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda. En ambas el Ministerio de Defensa empleó un A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y aterrizó en Omán.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este lunes una nueva videoconferencia con los embajadores de España en Oriente Próximo, con quienes ha abordado, según fuentes de su departamento, "las próximas operaciones de evacuación".

Según Exteriores, el ministro ha trasladado una vez más su agradecimiento por el esfuerzo que están realizando las embajadas "en circunstancias especialmente complejas para asistir y evacuar" a aquellos de los 31.000 españoles que se encontraban en la región y quieren regresar a España. El Ministerio procedió este sábado al cierre de la Embajada en Teherán como resultado del deterioro de la situación.

