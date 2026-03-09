Vox nombra a José Manuel Pancorbo presidente provincial en Murcia en sustitución de Antelo

A pocos minutos de que la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia hiciera pública la adscripción formal de José Ángel Antelo al grupo parlamentario Mixto, Vox anunció un cambio en su dirección provincial: José Manuel Pancorbo, murciano de 43 años, toma el relevo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) del partido en la Región de Murcia. De acuerdo con la información difundida por la propia formación a través de un comunicado, Pancorbo fue elegido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para fortalecer la organización territorial tras la salida de Antelo.

El nombramiento de Pancorbo responde a una reorganización que, según Vox, pretende consolidar la presencia política del partido en la comunidad autónoma en una etapa que considera de importancia estratégica. El medio EFE detalló que el nuevo presidente provincial ocupará el cargo “con el objetivo de fortalecer la organización del partido en la comunidad autónoma y consolidar su presencia política en la Región”, en un momento que la formación califica como “clave” para defender los principios que asegura representar ante miles de ciudadanos murcianos.

El historial profesional de Pancorbo incluye su paso por el Gobierno de Murcia entre septiembre de 2023 y julio de 2024, donde desempeñó la función de consejero de Fomento e Infraestructuras. En ese periodo fue responsable de áreas relacionadas con la planificación territorial y la gestión de infraestructuras. Pancorbo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y ha desarrollado su carrera profesional en los sectores de ingeniería y consultoría, centrado especialmente en Murcia y en disciplinas como la ingeniería hidrológica e hidráulica, tal como reportó EFE.

La formación también comunicó que, junto con Pancorbo, se suma a la nueva dirección provincial de Vox Alberto Garre, diputado regional y portavoz adjunto en la Asamblea Regional. Garre, natural de Balsicas y nacido en 1952, accedió al partido en 2023. Entre abril de 2014 y junio de 2015 ya ejerció como presidente regional. Según Vox, la integración de Garre en el liderazgo provincial aportará conocimiento y una perspectiva institucional al proyecto político de la organización en la Región de Murcia.

El medio EFE consigna que la sustitución de Antelo como máxima figura de Vox en Murcia ocurre después de que la Mesa de la Asamblea Regional formalizara su adscripción al grupo parlamentario Mixto, lo que supone una reconfiguración significativa dentro de la estructura partidaria en el ámbito regional.

Vox señaló en su comunicado que esta renovación en los cargos busca no solo fortalecer la presencia del partido en Murcia, sino también asegurar la continuidad y desarrollo de sus principios y propuestas en el territorio. La elección de Pancorbo subraya, según destacó la formación, la intención del partido de reforzar su estructura local en un contexto de ajustes internos y cambios en la representación parlamentaria tras la salida de Antelo.

Tanto Pancorbo como Garre cuentan con trayectorias ligadas a la gestión pública y la política regional, aspectos que Vox considera relevantes para afrontar una etapa definida por la formación como crucial. El partido insiste en que el objetivo de esta reorganización se centra en garantizar una base territorial sólida y una representación eficaz, según detalló el comunicado recogido por el medio EFE.