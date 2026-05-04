Mozas y Cuétara destacan la intensidad y rivalidad de los duelos entre Bidasoa y Bathco

Alicante, 4 may (EFE).- El técnico del Bidasoa Irún, Alex Mozas, y el entrenador del Bathco Torrelavega, Jacobo Cuétara, destacaron este lunes la intensidad y rivalidad de los duelos entre sus respectivos equipos, emparejados en los cuartos de final de la Copa del Rey de balonmano, cuyo sorteo tuvo lugar en Alicante.

Mozas, exentrenador del equipo vasco, admitió que el primer objetivo de su equipo era "no caer en el lado del Barça", ya que indicó que de esta forma "se abren un poco más las opciones". Sin embargo, precisó que dentro del resto de alternativas a su equipo le ha tocado en suerte "el rival más difícil".

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"Hemos disputado ante ellos partidos bonitos e igualados, pero no les hemos podido ganar. El deporte nos da una nueva oportunidad. Somos dos equipos que estamos todo el año arriba. Todos los duelos son igualadísimos y será otro partido muy bonito", añadió Mozas.

Cuétara, por su parte, valoró lo que para su club significa estar por cuarta vez consecutiva en la fase final de la Copa y pronosticó una eliminatoria de enorme dificultad ante el Bidasoa, su exequipo.

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"Lo que haya sucedido en la Liga puede ser una referencia, pero estas competiciones son distintas. No importa tanto el pasado", explicó el entrenador del conjunto cántabro, que indicó que el hecho de que ambos equipos estén en el mismo lado del cuadro es positivo para los clubes que aún persiguen una plaza europea a través de la Liga.

El jugador del Bathco Torrelavega Borja Lombilla afirmó que uno de los objetivos del club al inicio del curso era disputar la fase final de la Copa. Además, agradeció no estar en el cuadro del Barça y señaló que los partidos más bonitos de la temporada han sido los disputados ante el Bidasoa.

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"Tenemos ganas de jugarlo ya, porque acaban siendo batallas y ese plus que te dan los rivales directos te hace estar más motivado", comentó.

El central del Bidasoa Gorka Nieto aseguró que los duelos entre ambos equipos se están convirtiendo en un "clásico" de la competición y pronosticó un encuentro "duro, bonito y espectacular" para los "amantes del balonmano". EFE

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