Rueda no garantiza que la tránsfuga de Lugo no entre en el PP y critica la "crispación"

Santiago de Compostela, 4 may (EFE).- El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dicho que no puede garantizar que la edil tránsfuga de Lugo, en la que se apoya su partido para la moción de censura, no vaya a entrar en sus candidaturas para las próximas municipales, y ha criticado el "clima de crispación" que atribuye a PSdeG y BNG en este municipio.

"No es una decisión que me corresponda a mí, no puedo garantizar ni que sí ni que no", ha manifestado en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este lunes, al ser preguntado por si la edil María Reigosa, que fue elegida por el PSdeG, podría estar en las listas del PPdeG para el año que viene.

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Además, ha denunciado que tanto socialistas como nacionalistas están haciendo "todo lo posible por amedrentar no solo a esa edil, sino al resto de concejales que firmaron la moción", los doce que tiene el PP en Lugo, y ha apuntado que "otra cosa es que lo consigan", algo que ha puesto en duda.

Rueda ha pedido "un poco de respeto" tanto a las normas de la democracia como a la ciudadanía y ha atribuido el "clima de crispación" -que cree que hay en la ciudad- a todo lo que están haciendo el PSdeG y el BNG, socios en el Gobierno bipartito de Lugo, y "lo que están soltando por esa boca".

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Así que, "ojo con la crispación y las actitudes que están teniendo", ha advertido.

Ha insistido en que la moción de censura es un instrumento democrático que ha sido usado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llegar a la Moncloa, y que el propio PSdeG se apoyó en un tránsfuga para conseguir la Alcaldía de Noia (A Coruña), por lo que ha reclamado "menos hipocresía, menos sobreactuar y menos utilizar calificativos" para desacreditar esta iniciativa del PP.

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Sobre si esta moción podrá pasar factura al PPdeG en las elecciones municipales del próximo año, ha recordado que hace tres años ya le dieron "una mayoría muy amplia a Elena Candia", la candidata de su partido, que se convertirá en alcaldesa si triunfa la moción de censura que se debate el jueves, 7 de mayo.

En 2027 "volverán a hablar con su voz", que nadie tiene que "suplantar" y opinarán "libremente", ha asegurado.

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Por lo que respecta a las acusaciones del PSdeG de que la Xunta ha utilizado dinero público para promocionar a Candia en Lugo, Rueda las ha atribuido a "lo mismo" que cuando denunciaron que se le iba a dar a Reigosa una plaza pública, a la que ella misma negó después que fuese a presentarse.

Cree que esta actitud de los socialistas responde a que "no aceptan el juego democrático y su intención es "crispar y tergiversar sin que importen nada las consecuencias". EFE

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